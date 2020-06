Washington Post: Pentagon sabotuje stažení vojáků z Německa

V této souvislosti je nutné zmínit, že šéf Bílého domu dříve přislíbil snížit počet amerických vojáků v Německu, a to na číslo 25 tisíc. Kromě toho se Trump pobouřil nad tím, že „Německo platí Rusku miliardy dolarů za energii, ale Spojené státy je musí chránit před Ruskem“. V současné době je v Německu 34,5 tisíc amerických vojáků.

„Ať už si myslíte o určitých aspektech stažení amerických vojsk z Německa cokoliv, není nic hrdinského na ignorování výslovných úmyslů prezidenta,“ uvedl zdroj.

Jak uvádí noviny, stažení vojsk bude trvat dlouhou dobu a pro realizaci tohoto plánu potřebuje Trump pomoc Pentagonu. Noviny Washington Post poznamenávají, že ministerstvo obrany naopak fakticky ignoruje výslovné přání prezidenta.

Dále noviny poznamenávají, že obdobná situace se vyvíjí kolem stažení vojsk z Afghánistánu. Bílý dům chce stáhnout tisíce vojáků, kteří tam zůstali, a to do voleb, aby Trump splnil jeden ze slibů během předvolební kampaně. Pentagon zase každým možným způsobem brání dosažení tohoto cíle, uvádí se v publikaci.

Připomeňme, že před pár dny okomentoval německý ministr zahraničí vztahy mezi Berlínem a Washingtonem. Ty označil za složité a podle jeho názoru „není divu, že rozhodnutí o stažení amerických vojáků z Německa nebylo dohodnuté“. Mluvčí německé vlády Steffen Sieber dříve prohlásil, že Berlín nedostal z Washingtonu úřední zprávu, a proto zatím data v médiích nekomentuje.

Stažení amerických vojáků z Německa

Tisková agentura Reuters s odvoláním na oficiálního vysoce postaveného zástupce Spojených států dříve informovala, že americký prezident Donald Trump nařídil Pentagonu snížit počet amerických jednotek rozmístěných v Německu.

Některá vojska stažená z Německa budou přemístěna do Polska a dalších zemí, část se vrátí do Spojených států, uvedl výše uvedený americký zástupce. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) američtí vojáci Německo opustí v září.

Součástí nařízení má být i omezení maximálního počtu amerických vojáků, kteří mohou být naráz rozmístěni v Německu. Podle nových pravidel trvale či dočasně může být v zemi rozmístěno nejvýše 25 tisíc příslušníků ozbrojených sil. Podle stávající praxe se jedná o 52 tisíc mužů a žen v uniformě.