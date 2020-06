Čína úspěšně vypustila na oběžnou dráhu tři družice

Ke startu došlo ve středu v 15:19 hodin místního času (9:19 SEČ) z kosmodromu Ťiou-čchüan v provincii Kan-su. Všechny tři družice, včetně družice dálkového průzkumu Země pod názvem Gaofen-9, byly úspěšně vypuštěny na danou oběžnou dráhu.

Uvádí se, že družice Gaofen-9 bude především používána v takových oblastech, jako je pozorování povrchu a územní plánování, dále pro posuzování vhodnosti zemědělské půdy, posouzení potenciální úrodnosti a také na předpovídání přírodních katastrof a snížení jejich potenciálních dopadů.

Společně s tím může družice poskytovat informační podporu při realizaci velkých národních projektů, jako je iniciativa Nová hedvábná stezka a modernizace národní obrany.

Druhá družice bude používána primárně pro potřeby lodní dopravy a navigace. Poslední z nich bude na oběžné dráze využívána na výzkum satelitních technologií.

Crew Dragon a let k ISS

Připomeňme, že na konci května se vypravila raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty NASA na palubě kosmické lodi Crew Dragon na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS). Za zmínku také stojí to, že start dané rakety se uskutečnil až na druhý pokus. Původně byl totiž naplánován na středu 27. května, ale kvůli špatnému počasí byl zrušen.

Jde o první let s posádkou v USA od roku 2011 a první kosmický let soukromé společnosti s lidmi na palubě. Není totiž žádným tajemstvím, že v posledních devíti letech američtí astronauti k cestám do kosmu nelétali z USA v amerických strojích, ale z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v ruských lodích. Tato mise tak má velký význam pro budoucnost letů s posádkou do vesmíru, ale také pro strategii NASA v rámci spolupráce se soukromými společnostmi.

Pokud jde o posádku, na palubě kosmické lodi Crew Dragon se nachází Bob Behnken a Douglas Hurley, který je zároveň velitelem lodi. O den později, tedy 31. května, pak Crew Dragon úspěšně zakotvila na Mezinárodní vesmírné stanici.

Musk dává důraz na opětovné využívání částí raket. I v tomto případě první stupeň rakety Falcon 9 bezpečně přistál na plovoucí plošinu firmy SpaceX.

„Tohle je začátek soukromých letů do vesmíru. Společnosti jako SpaceX a Boeing budou mít možnost vyrábět další stroje a dopravovat do vesmíru kromě astronautů NASA i soukromé osoby,“ řekl bývalý astronaut NASA Garrett Reisman.