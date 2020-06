Indičtí protestující po střetech na hranici pálili podobizny Si-Ťin Pchinga

An Indian man burns a photograph of Chinese president Xi Jinping during a protest against China in Ahmedabad, India ✌️#GalwanValley #LadakhBorder #BoycottChineseProduct #FreeTibet #FreeHongKong #gobackchina #indiachinastandoff @HuXijin_GT @chinaorgcn @CGTNOfficial @CNN @XHNews pic.twitter.com/EQIZzNcf6c