Merkelová vyzvala EU k jednotné politice ve vztahu k Číně

„Pokud jde o strategického partnera Čínu, je důležité, aby Evropa hovořila jedním hlasem jménem všech 27 členských zemí. Jenom tak můžeme přesvědčivě vystupovat v rámci našich evropských hodnot a zájmů,“ uvedla Merkelová, když komentovala téma budoucího předsednictví Německa v Radě Evropské unie.

„Rozhodnutí o odložení summitu EU-Čína 14. září v Lipsku kvůli pandemii koronaviru pro nás nebylo jednoduché. Jsem si jistá, že společně s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a lídrem ČLR Si Ťin-pchingem se setkáme později,“ dodala.

Téma Německa

Kromě toho uvedla , že vztahy Evropy a Číny budou dalším ústředním tématem německého předsednictví.

Během svého vystoupení v Bundestagu Merkelová také uvedla, jaké bude hlavní téma německého předsednictví. Podle jejích slov se bude jednat o překonání pandemie koronaviru.

„Žádná země nemůže tuto krizi překonat izolovaně a samostatně. Lze ji překonat pouze tehdy, budeme-li jednat na základě vzájemnosti a společně. Naším společným cílem by nyní mělo být překonání krize společným úsilím, důsledně a hledět do budoucnosti. Právě toto se stane hlavním tématem našeho předsednictví v Radě EU,“ řekla Merkelová.

Připomeňme, že Německo převezme šestiměsíční předsednictví v Radě EU od 1. července.

„Koronavirová pandemie obrátila náš společenský, ekonomický a politický život vzhůru nohama. Žijeme v pandemii. Ale stejně jako Evropa přežila minulé krize, jsem si jistá, že i tuto krizi překonáme spolu. Pokud se zeptáme sami sebe, jaké ponaučení jsme pro Evropu učinili a co do toho může přinést Německo, pak konference o budoucnosti Evropy, kterou navrhla šéfka Evropské komise (Ursula, pozn. red.) von der Leyenová, by pro to mohla být vhodným formátem. Pokud se v rámci ní soustředíme na malý počet témat, můžeme přijít ke konkrétním a hmatatelným výsledkům,“ řekla.

Kromě toho dodala, že očekává, že finanční rámec činnosti společenství, včetně speciálních opatření na podporu regionů nejvíce postižených koronavirem, bude přijat „před letní přestávkou“.

Podle slov kancléřky je úkolem EU „rozvíjet schengenský prostor, modernizovat právní rámec pro konkurenci, reagovat na výzvy digitalizace a globalizace“. Dále pak „vytvoření Evropské rady bezpečnosti zahraniční politiky“. Dodala, že všechny tyto úkoly jsou prioritní.

„Společně učinit Evropu silnou – to je heslo německého předsednictví v Radě EU. Za toto bude Německo, federální vláda a já osobně vystupovat se vším odhodláním v rámci našeho německého předsednictví,“ doplnila Merkelová.