Expert nazval úskalí „zeleného směru“ pro ekonomiku Bruselu

Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) je usmyslena jako oblíbené téma Evropské unie až do poloviny tohoto století (do roku 2050, pozn. red.),“ uvedl během online zasedání Gromyko.

Podle jeho slov obsahuje tento zelený směr řadu otázek, jejichž řešení je stále nejasné. „Zaprvé se jedná o finanční úskalí,“ uvedl Gromyko a vysvětlil, že to spočívá v nedostatku zdrojů na pokrytí nákladů na přeformátování ekonomiky, zejména v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie a krizí na pozadí pandemie koronaviru.

Sociální úskalí spočívá v rizicích rostoucí nezaměstnanosti na pozadí restrukturalizace průmyslu, uvedl expert. Třetí úskalí je podle jeho slov průmyslové. A to z toho důvodu, že jedním z principů průmyslové strategie EU je relokalizace, to znamená návrat evropského průmyslu na území Evropské unie. „Je zde však mnoho ‚ale‘: jak to jde dělat, když se současně činí ekonomika EU zelená?“ poznamenal.

Zelená dohoda pro Evropu znamená radikální reformy v ekonomice, energetice a dopravě, které by se měly stát co možná nejvíce „zelenými“, uhlíkově neutrálními. Evropskou unii přijde podle předběžných odhadů asi na tři biliony euro. Brusel slibuje, že pokryje pouze třetinu těchto nákladů, zbytek, jak bylo plánováno, poskytne Evropská investiční banka a samotné země EU.

Klaus o Green Dealu

Český politik a šéf Hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší se před nedávnem na svém Facebooku vyjádřil k tomu, proč by se měl zrušit tzv. Green Deal Evropské unie.

Klaus junior zveřejnil na sociální síti příspěvek, k němuž připojil fotografii článku v časopisu Týden, který nese název „Zrušme Green Deal!“. V článku politik pojednává o tom, že EU i nadále počítá s ozeleňováním bez ohledu na ekonomickou krizi způsobenou koronavirovou pandemií. Zamýšlí se nad tím, zda by měl být tzv. Green Deal, který počítá do roku 2050 s klimaticky neutrální Evropou, zrušen nebo by se v něm mělo pokračovat.

Toto téma pak ještě rozvinul ve svém facebookovém příspěvku. „Nedosáhli klimatičtí alarmisté náhodou v uplynulých týdnech už svého cíle? Průmyslová výroba se propadla a dál propadá. Nikdo nikam nelétá. Zvýšenou roli budou hrát domácí potraviny. Spoustu věcí si lidé dělají svépomocí. … Ano, máme svět, který Greta a další propagovali. Jen se evidentně ukazuje, že tohle jsme tak úplně nechtěli,“ uvedl.

Dodává také, že je dost možné, že svět půjde k horšímu a že možná přijde nějaká katastrofa. „Ale jsem si 100% jist, že bude zcela jiná, než to, čím nás krmí zelené náboženství,“ podotkl.