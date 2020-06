Německou vojenskou speciální jednotku infiltroval islamista

V německé vojenské speciální jednotce KSK (Kommando Spezialkräfte) podle všeho objevili islamistu. To vyplívá z vyšetřování německých novin Süddeutsche Zeitung a WDR.

Muž byl svým chováním a svými slovy podezřelý už v minulém roce, kdy se dostal do hledáčku německé vojenské kontrarozvědky (MAD).

MAD po vyšetřování muže označila za „extremistu“ úrovně „červená“ – podle vnitřních pravidel označování osob. Muž byl na začátku roku propuštěn ze služby.

Vojenská speciální jednotka se nachází v německém městě Calw. Jedná se o elitu německé armády, která má řešit úkoly taktické úrovně důležitosti, které nejsou proveditelné standardními vojenskými jednotkami, říká portál německé armády. Předně se jedná o útočné operace, operace namířené na osvobození rukojmích, popřípadě zadržování teroristů a válečných zločinců. Mezi další úkoly této jednotky patří získávání informací strategické úrovně důležitosti.

Základní výcvik trvá tři roky. Nejčastěji je KSK nasazována v Afghánistánu. O jejích úkolech se veřejnost dozvídá až posléze, píší německé noviny.

Německá kontrarozvědka MAD začala v roce 2017 prověřovat všechny nové armádní rekruty. Co se týče samotné KSK, není to poprvé, co prověrka odhalila extrémisty, předtím byli objeveni pravicoví extrémisté, islamisté ale zatím nikdy.

Podle informací německých novin byly vloni v květnu na soukromém pozemku jednoho z členů KSK v obci Grimma zajištěny zbraně, výbušné materiály a munice. MAD muže (45) do té doby již sledovala, informoval německý tisk.

601. skupina

Podle dostupných informací je analogickou jednotkou k německé KSK česká 601. skupina speciálních sil.

„Tato jednotka poskytuje strategický nástroj, jenž svými jedinečnými schopnostmi významně přispívá k zabezpečení bezpečnosti a obrany naší země,“ stojí na stránkách české speciální jednotky.

„Role 601. skss vyplývají jednak z obecně definovaných úkolů speciálních sil podle doktrín NATO a dále pak z úkolů definovaných nejvyšším národním velením,“ dodávají vojáci.