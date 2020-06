Jak dlouho a jak vařit brambory – několik jednoduchých tipů

Brambory můžete vařit různými způsoby, v hrnci nebo dokonce v mikrovlnné troubě. Jak vařit brambory oloupané nebo neloupané, na kaši nebo do salátu. To se dozvíte v podrobném receptu od Sputniku.

Jak vařit oloupané brambory v hrnci

Nejprve musíte zvolit stejnou velikost brambor.

Brambory by měly pak být důkladně omyty a oloupány.

Pokud jsou brambory různé velikosti, pak je lepší velké nařezat na polovinu.

Do oloupaných brambor před vařením nalijte studenou vodu. Vroucí voda se nedoporučuje, protože nebudou dostatečně uvařené. Aby se brambory vařily rychleji, můžete do vody vložit kus másla.

Při vaření by měla být poklička mírně pootevřená. Vařte oloupané brambory na středním ohni.

Pak by měl být oheň mírně snížen a stále vařit po dobu 20 minut.

Solit brambory se doporučuje 10 minut před koncem vaření, i když na začátku můžete také přidat špetku soli. Připravenost kontrolujte vidličkou nebo nožem, jakmile jsou brambory měkké, hrnec sundejte z vařiče a vodu vylejte.

Jak vařit bramborovou kaši

Pro přípravu byste si měli vybrat odrůdy brambor s vysokým obsahem škrobu, protože se lépe vaří. Jedná se o kulatý brambor se světle hnědou slupkou a světlou dužinou. Při vaření je tento brambor silně vařený, což činí kaši jemnější.

Studené mléko podle kuchařů kazí chuť a barvu brambor. Je dobré přidat do kaše ohřáté máslo a jemně nasekané stroužky česneku, poté brambory dostanou pěknou česnekovou chuť. A nezapomeňte, že je nutné, aby brambory byly přibližně stejné velikosti, aby to nedopadlo, že některé už jsou uvařené a jiné syrové.

Jak vařit mladé brambory

Vaření mladých brambor se liší jen proto, že je nemusíte loupat. Stačí je opláchnout vodou a očistit, abyste odstranili zbytky nečistot. Mladé brambory obsahují mnohem méně škrobu, takže je můžete dát do horké vody. A je lepší osolit vodu pět minut před koncem vaření.

Jak vařit brambory na polévku

Aby se zajistilo, že brambory nejsou vařené v polévce, oloupané brambory by měly být nakrájeny na kousky a ponechány 20 minut ve studené vodě, aby zmizel přebytečný škrob. Přidejte brambory do polévky asi 15 minut před koncem vaření. Brambory se zpravidla přidávají jako poslední syrová zelenina.

Jak vařit brambory v mikrovlnné troubě

Stejně jako při vaření v hrnci je nutné umýt brambory, ale neloupat. Brambory ve slupce by měly být vloženy do nádoby, nalijte vodu a vložte do mikrovlnné trouby. Nastavte časovač na 15-20 minut v závislosti na velikosti.

Chcete-li urychlit proces vaření, můžete přidat dvě až tři polévkové lžíce rostlinného oleje nebo 2-3 kusy másla.

Brambory můžete vařit v mikrovlnné troubě pomocí pečícího sáčku.

Vložte brambory do pečícího sáčku, pokud ho nemáte, pak do běžného plastového sáčku. Tam také přidejte sůl, pepř, pár lžic másla nebo rostlinného oleje.

Balíček musí být svázán a dobře ho protřepejte, aby se koření a olej rovnoměrně promíchaly. Pak vytvoříte vidličkou několik dírek, aby sáček nepraskl. Vložte bramborový sáček do ohnivzdorné nádoby a vložte do mikrovlnné trouby na dobu 10-15 minut.

Jak vařit brambory na salát

Vařit brambory musíte ve slupce, protože na salát používáme tvrdou zeleninu, která se nerozpadá. Připravenost brambor musí být sledována, jestli budou brambory převařené, na salát se nehodí. Pokud vidlička snadno zajede do brambor, pak je čas vylít vodu. Voda může být nasolená, pak bude chuť nasycena. Než oloupete vařené brambory, měly by zchladnout.