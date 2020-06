Ve Washingtonu odmítli čínským leteckým společnostem lety do USA

Ministerstvo dopravy USA v pátek zamítlo žádosti čínských přepravců týkající se letů mezi Spojenými státy a ČLR. Odůvodnili to nutností zachování parity mezi americkými a čínskými leteckými společnostmi, uvádí se v prohlášení daného resortu, které bylo zveřejněno na jeho webových stránkách.

„Ministerstvo dopravy USA dnes vydalo nařízení, v němž zamítlo žádosti čínských přepravců o budoucí lety, které podali v posledních několika týdnech na základě našeho původního nařízení ze dne 22. května,“ uvádí se ve zprávě.

Resort vysvětlil, že toto nařízení je fakticky administrativním aktem zaměřeným na zachování parity v pravidelné přepravě cestujících mezi americkými a čínskými leteckými společnostmi, o němž ministerstvo informovalo již dříve v tomto týdnu.

Americký resort dopravy trvá na tom, že „toto nařízení je výhradně procedurální otázkou, a nemá být hodnoceno jako eskalace“ ze strany Washingtonu.

A nejen to: regulátor „i nadále prohlašuje, že je ochoten přezkoumat svá opatření, pokud čínské úřady upraví svou politiku“.

USA také trvají na tom, že parita má přepravcům na každé straně poskytnout možnost vykonávat týdně čtyři pravidelné dopravní lety tam a zpátky.

Již dříve přitom Spojené státy prohlásily, že plánují zakázat čínským leteckým společnostem lety do USA, a to od 16. června kvůli analogickému zákazu ze strany Pekingu.

Koncem ledna zakázaly americké úřady na pozadí šíření covidu-19 vstup do země občanům některých zemí, kteří navštívili před čtrnácti dny Čínu. Žádná omezení pro čínské letecké společnosti ale nezavedly. V únoru se rozhodla většina amerických přepravců dobrovolně pozastavit všechny dopravní lety do Číny, a do poloviny února se snížil počet letů mezi oběma zeměmi na 20, které vykonávaly výhradně čínské letecké společnosti.

V březnu v rámci opatření proti šíření epidemie požadovala Správa civilního letectva ČLR od zahraničních společností, aby si ponechaly pouze jeden směr leteckého spojení s Čínou a vykonávaly jeden let týdně. Od čínských přepravců se požadovalo, aby si také ponechali pro každý stát jen jednu trasu a vykonávaly maximálně jeden let týdně. Dále úřady v rámci boje proti šíření koronaviru zakázaly vstup do země všem cizincům na platná víza, s výjimkou diplomatů a některých jiných kategorií osob.