Následky protestů Black Lives Matter: Konec zmrzliny Eskimo Pie a kosmetiky určené k zesvětlení pleti

Americká společnost Dreyer’s hodlá změnit název své zmrzliny Eskimo Pie, protože jej považuje za „ponižující“ pro původní obyvatelstvo severních oblastí Kanady, Aljašky, Grónska a Sibiře. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na vedoucího marketingového oddělení této společnosti Elizabell Marquezovou.

„Jsme oddaní myšlence podílet se na řešení otázky rasové rovnosti a uznáváme, že je to ponižující slovo,“ prohlásila Marquezová.

Jak píše list s odvoláním na údaje Smithsonova ústavu, nanuk vynalezli v roce 1920 Christian Nelson a chocolatiér Russel Stover. Ti tento produkt v roce 1922 patentovali pod názvem eskimo a s logotypem zobrazujícím člověka v kožešinové bundě.

Rasistické krémy

Americká společnost Johnson&Johnson se zase rozhodla, že v asijských a blízkovýchodních zemích zastaví prodej krémů, které mají vybělit pokožku. Oznámil to list The New York Times.

„Diskuze z posledních týdnů ukázaly, že některé názvy našich výrobků pro odstranění tmavých skvrn a popis řad Neutrogena a Clean & Clean působily dojmem, že světlá a bílá pleť je lepší, než vaše přirozená barva pleti. To nikdy něbylo naším záměrem, zdravá pleť je krásná pleť,“ prohlásili ve společnosti.

Společnost také dodala, že z webových stránek stahuje výrobky Neutrogena Fine Fairness a Clear Fairness. Přípravky se však budou ještě nějaký čas objevovat na pultech prodejen.

Protesty v USA

Na pozadí protestů hnutí Black Lives Matter společnost Quaker Oats, kterou vlastní PepsiCo, již dříve oznámila své rozhodnutí změnit název a vzhled balení směsi pro lívance a javorového sirupu značky Aunt Jemima. Společnost uznala, že se tento název „zakládá na rasovém stereotypu“, a slíbila, že změní značku v rámci své snahy o rasovou rovnoprávnost. Logotyp 131 let staré značky zobrazuje Afroameričanku, jejíž prototypem byla podle listu The New York Times černá otrokyně.

Na pozadí smrti Afroameričana George Floyda, který zemřel kvůli zásahu policistů, se v USA znovu vyostřila diskuze o rasové diskriminaci. V mnoha městech se konaly protestní akce a bylo zbouráno i několik pomníků vojáků Konfederace v americké občanské válce.