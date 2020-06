Ruská vojensko-historická společnost: Velká Británie zatajuje detaily o Göringově neuskutečněné návštěvě Londýna

Velká Británie dosud zatajuje detaily o přípravě a následném zrušení návštěvy předsedy německého říšského sněmu, říšského ministra letectví fašistického Německa Hermanna Göringa v Londýně. V rozhovoru pro Sputnik to uvedl náčelník výzkumného oddělení Ruské vojensko-historické společnosti Jurij Nikiforov.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno napsal článek o druhé světové válce. V článku, který byl uveřejněn v listu Rossijskaja gazeta a na webových stránkách Kremlu, prezident mimo jiné vyzval státy, aby zaktivizovaly proces zveřejňování svých archivů a publikaci dosud neznámých dokumentů o válce a předválečném období. Podotkl také, že je Rusko připraveno na rozsáhlou spolupráci a na společné výzkumné projekty za účasti historiků.

„První věcí, kterou můžeme hned říci o tajemstvích, která Angličané zachovávají, je prodloužení tajnosti dokumentů týkajících se Hitlerova náměstka ve straně Rudolfa Hesse, který přiletěl z Německa do Velké Británie v květnu roku 1941,“ řekl Nikiforov.

„Existují ale i jiné témata – například, spojená s Göringovou neuskutečněnou návštěvou Londýna dne 23. srpna 1939. Víme, že se Göring chystal tuto návštěvu vykonat, nevíme však, kdo a proč ho pozval,“ podotkl Nikiforov.

Fakticky byla tato návštěva odvolána jen několik hodin před tím, než byla v Moskvě podepsána sovětsko-německá smlouva o neútočení, která je známá jako pakt Molotov-Ribbentrop. Možné spojení mezi oběma těmito událostmi je podle názoru Nikiforova dáno tím, že Hitler „nikdy nehrál na jednom stole“.

„Pro nás tato Göringova neuskutečněná návštěva znamená ochotu britské elity realizovat jakousi obdobu Mnichovské dohody a zabránit rozsáhlé Hitlerově vojenské agresi proti Polsku tím, že by prostě obětovala Třetí říši část polského území, jak tomu bylo s Československem. A britská strana to zřejmě posuzovala. Byli ochotní s Hitlerem jednat,“ podotkl Nikiforov.

Podle jeho slov však není známo, co by se stalo, kdyby Hitler na podobnou variantu přistoupil. „Jde ale o to, že Hitler už nechtěl opakování mnichovské varianty – chtěl velkou válku. Přitom však chtěl, aby zůstala Anglie stranou německo-polské války, a provokoval Londýn k jednání,“ dodal historik.

Nikiforov je navíc toho názoru, že i v případě Hesse mají Britové co skrývat.

„Je tam nejspíše něco takového, co dává důvod k obvinění tehdejší britské vlády z jakési proradnosti vůči svým spojencům, například USA. Ale možná i něco, co může vrhnout stín na královskou rodinu. O tom se ale ostatně můžeme už jen dohadovat,“ podotkl.

Hess, Hitlerův náměstek v nacistické straně, v květnu roku 1941 odletěl sám z Německa do Velké Británie. Skutečný cíl této návštěvy se považuje za jednu z hlavních záhad druhé světové války. Má se za to, že Hess chtěl Brity přemluvit, aby s Německem uzavřeli mír před napadením SSSR. V roce 1946 byl Hess v průběhu Norimberského procesu odsouzen k doživotnímu vězení, kdy si trest odpykával v berlínské věznici Spandau. Zemřel 17. srpna 1987 ve věku 93 let.