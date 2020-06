Ještě předtím další vojenský expert Vladislav Šurygin uvedl, že Spojené státy cvičí zasazení úderu na Rusko právě tou nejkratší cestou mezi dvěma státy, a sice přes Severní pól. Svědčí o tom i zvyšující se aktivita amerického strategického letectva.

„V souvislosti s tím Rusko podniká kroky zaměřené na posilování skupiny sil a prostředků protivzdušné obrany Severního loďstva,“ uvedl Igor Korotčenko.

Podle jeho slov byly v rámci Severního loďstva vytvořeny divize s protiletadlovými zbraňovými systémy S-400 a modernizovanými komplexy S-300, které jsou umístěny na Nové zemi, v Tiksi a dalších arktických teritoriích.

V posledních letech Severní loďstvo aktivně dostává do výzbroje raketové systémy Tor-M2DT , jejichž hlavní skupina se nachází na Kolském poloostrově. Na konci loňského roku byla uzavřena smlouva v hodnotě 100 miliard rublů do roku 2027, v jejímž rámci by měly být uskutečněny přednostní dodávky systémů Tor do arktického regionu.

Je třeba rovněž zdůraznit, že na arktických hranicích RF jsou umístěny nové radiolokační komplexy, jako například Něbo-M, které jsou schopné objevovat jakékoliv cíle v dosahu sta kilometrů a vydávat pokyny.

„V arktickém směru jsme chráněni, ale stejně musíme posilovat skupinu a prostředky, protože zaznamenáváme mimořádné aktivity členů NATO v tomto regionu,“ sdělil Korotčenko.

Podle jeho slov ruské plány ohledně dobývání Arktidy a Severní mořské cesty vyvolávají nespokojenost ve Washingtonu, proto se modely vzdušné války s Ruskem budou zdokonalovat, kvůli čemuž musí RF zlepšovat svou obranu.

Rostoucí aktivita NATO

Náčelník Hlavní operativní správy Generálního štábu Ozbrojených sil RF generálplukovník Sergej Rudskoj dříve prohlásil, že Moskva zaznamenává vysokou úroveň aktivity Spojených států a jejich spojenců v blízkosti ruských hranic. Podle jeho slov se v dubnu a květnu zvýšil počet letů amerických strategických bombardérů několikanásobně. Dálkové letectvo USA proletělo poprvé nad územím Ukrajiny.

Roste aktivita NATO v Arktidě. Poprvé po ukončení studené války a, jak zdůraznili v Generálním štábu OS RF, v předvečer oslav 75. výročí Vítězství se konalo v Barentsově moři cvičení oddílu bojových lodí sjednocených vojensko-námořních sil NATO.

NATO i nadále rozvíjí infrastrukturu PRO v Polsku a také modernizuje radar Globus 3 na severu Norska, aby rozšířilo možnosti pozorování vnitřních oblastí ruského území.