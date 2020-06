Média: Japonsko hodlá anulovat plán rozmístění amerického systému protiraketové obrany

„Premiér Šinzó Abe a příslušní ministři tento týden pravděpodobně svolají zasedání Rady národní bezpečnosti a anulují plán rozmístění,“ informuje televize s odkazem na zdroje ve vládních kruzích.

Japonský ministr obrany Taró Kóno tento týden informoval o zastavení dislokace pozemních systémů protiraketové obrany (PRO) v prefektuře Akita na severozápadě země a Yamaguti na jihozápadě, a to až do roku 2023. Dolet těchto systémů by dokázal, jak se očekávalo, pokrýt celou zemi. Ministr to odůvodnil tím, že úpravy potřebné k zajištění pádu raketových urychlovačů po startu přesně v hranicích polygonu, nikoli v obytných čtvrtích, vyžadují příliš velké finanční výdaje a čas.

V parlamentu následně začaly debaty o tom, jak by se dalo naplnit vzniklé „obranné vakuum“. Jednou z variant byl návrh na nákup okřídlených raket velkého doletu. Nebylo však jasné, jestli je rozhodnutí japonské vlády dočasné, anebo definitivní.

USA naopak prohlásily, že považují plán na rozmístění v Japonsku pozemního systému protiraketové obrany Aegis Ashore za „pozastavený“, nikoli za zrušený. Japonský premiér Šinzó Abe sdělil, že další bezpečnostní strategie země bude projednána letos v létě.

Rozhodnutí o rozmístění dvou amerických pozemních systémů Aegis Ashore na japonském území bylo přijato japonskou vládou v roce 2017, a to kvůli pokračujícímu vypouštění raket Severní Koreje. Měly být dislokovány v severozápadní prefektuře Akita a jihozápadní Yamaguti. V tomto případě by měl jejich dolet zahrnovat celé Japonsko. Cena každého systému činila přibližně 100 miliard jenů (asi 890 milionů dolarů) a uvedení do provozu se mělo konat do roku 2023.

Rusko ale několikrát dalo na srozuměnou, že tyto záměry Japonska nezlepší situaci v strategické stabilitě v tomto regionu a budou určitě vzaty v potaz na jednáních s Tokiem o otázkách mírové smlouvy.