Ve Stuttgartu bylo při nepokojích zraněno 19 policistů

Dříve policejní oddělení ve Stuttgartu uvedlo, že nepokoje ve městě vypukly o půlnoci po policejní kontrole v souvislosti s trestným činem spojeným s prodejem drog. Jak upřesňuje rozhlasová stanice SWR, policie měla v úmyslu zkontrolovat 17letého mladíka, v důsledku čehož s ním bylo „solidárních“ 200-300 lidí, kteří pořádali večírek v nedalekém parku.

Na náměstí Schlossplatz se počet vzbouřenců pak zvýšil na 400–500. Podle slov policie účastníci „agresivně útočili“ na policisty, házeli kameny a láhve, rozbíjeli vitríny a vykrádali obchody.

Ředitel stuttgartské policie Franz Lutz uvedl, že za celých 46 let služby u policie se ještě nesetkal s podobným rozsahem násilí a materiálních škod. Lutz zároveň zdůraznil, že nepokoje nebyly politicky motivovány.

„V současné době můžeme vyloučit ,levicové‘ nebo obecně politické motivy těchto násilných činů,“ prohlásil Lutz.

Podle rozhlasové stanice dorazilo na místo události asi 280 policistů, bylo zadrženo celkem 24 osob. Věk sedmi zadržených nedosahuje 18 let, dalším sedmi je od 18 do 21 let. Během nepokojů bylo poškozeno 40 obchodů, devět z nich bylo vykradeno.

Starosta města Fritz Kuhn hovořil v souvislosti s nočními událostmi o "smutné neděli pro Stuttgart". Zemský premiér Winfried Kretschmann označil výtržnosti za "brutální výbuch násilí", jehož viníci budou "stíháni a odsouzeni".