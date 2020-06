Američané podali žalobu na American Airlines za rasovou diskriminaci

Muž tmavé pleti ze státu Arizona a další čtyři cestující podali společnou žalobu na American Airlines za rasovou diskriminaci poté, co byl Afroameričan vyloučen z letu, uvádí televizní kanál NBC News.

Muž tmavé pleti ze státu Arizona a další čtyři cestující podali společnou žalobu na American Airlines za rasovou diskriminaci poté, co byl Afroameričan vyloučen z letu, uvádí televizní kanál NBC News.

„Letuška agresivním a urážlivě-zastrašujícím tónem odpověděla: ,Pane, ustupte dozadu‘,“ cituje televizní stanice výňatek ze žaloby.

Podle údajů televizního kanálu došlo k incidentu 31. května na lince Los Angeles - Phoenix, kdy se Afroameričan Elgin Banks během přípravy k letu „zdvořile zeptal, zda jsou všechna sedadla v letadle obsazena a zda by mohl změnit své místo, pokud jsou volná místa“. Na jeho žádost mu bylo odpovězeno, že si může vyměnit místo, až všichni cestující nastoupí do letadla. Podle údajů v žalobě si mohlo několik bílých cestujících změnit místo a Banks se obrátil k letušce s otázkou, zda by si nemohl přesednout blíže k předním řadám.

V žalobě se uvádí, že Banks proti tomu nic nenamítal a poznamenal, že pouze požádal o místo blíže k předním řadám, a poté udělal, co mu bylo řečeno. O něco později k němu přišli pracovníci ochrany a prohlásili, že musí opustit letadlo. Cestující, kteří seděli vedle, začali protestovat a prohlašovali, že neudělal nic špatného, ale Banks i ti cestující, kteří se ho zastávali, byli vyvedeni z letadla.

V důsledku toho Elgin Banks a další čtyři cestující podali proti letecké společnosti žalobu za projev rasové diskriminace. Zástupci American Airlines v komentáři k incidentu uvedli, že Banks požadoval, aby byl posazen do obchodní třídy, na což mu bylo odpovězeno, že to není možné, a byl požádán, aby zůstal na místě.

„Jakákoliv diskriminace je nepřijatelná a neodpovídá našim hodnotám, a proto jsme zahájili vyšetřování. Tímto incidentem se i nadále zabýváme, ale domníváme se, že obvinění ne zcela a nepřesně odrážejí to, co se stalo,“ cituje televizní kanál společnost American Airlines.

Protesty v USA a jejích následky

Americká města a pak také řadu zemí zachvátila vlna antirasistických protestů a nepokojů po smrti v Minneapolisu Afroameričana George Floyda. Na internetu se objevilo video, na kterém tři policisté nasadili Floydovi pouta a srazili ho k zemi, přičemž jeden mu přitlačil kolenem krk. Floyd několikrát říká, že nemůže dýchat, a pak ztratí vědomí. Jeden policista pak byl obviněn z vraždy, tři další z napomáhání vraždě.

Dříve jsme informovali o tom, že v důsledku diskuze o rasové diskriminaci, které vyostřily na pozadí protestů hnutí Black Lives Matter, dvě největší britské společnosti budou muset zaplatit velké částky zástupcům komunity černochů, lidí asijského původu a národnostních menšin kvůli vazbám na otroctví v historické minulosti.

Následky vyostřeného antirasistického boje se dotkly i trhu populárního spotřebního zboží. Společnosti vyrábějící zmrzlinu Eskimo Pie a krémy, které pomáhají zesvětlit pokožku, dospěly k závěru, že jejich zboží vede k rasové diskriminaci.