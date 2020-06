Historik prozradil, co chtěl Hitler navrhnout Anglii před válkou s SSSR

Německo chtělo před útokem na SSSR v roce 1941 prostřednictvím náměstka Adolfa Hitlera v nacistické straně, Rudolfa Hesse, nabídnout Velké Británii řadu podmínek další mírové poválečné spolupráce. V rozhovoru pro Sputnik to uvedl historik speciálních služeb, doktor filosofie Vladimir Makarov.

Dne 10. května 1941 vykonal Hess samostatně let z Německa do Velké Británie. Dokumenty o této události jsou považovány za jednu z hlavních záhad druhé světové války a dodnes nebyly plně odtajněny Londýnem. Avšak odborníci se shodují v tom, že Hess chtěl přesvědčit Brity, aby uzavřeli mír s Německem před jeho útokem na SSSR. V roce 1946 byl Hess odsouzen při Norimberském procesu k doživotí, které si odpykával v berlínské věznici Špandava. Zemřel 17. srpna 1987 ve věku 93 let.

Makarov citoval výňatky z výpovědi bývalého osobního pobočníka Hesse, Karla-Heinze Pintsche. Podle historika Hess na začátku března 1941 ukončil práci na tezích, které měly vytvořit základ budoucích německo-britských jednání.

Obsah těchto návrhů podle Pintsche spočíval v následujícím: Německo se vzdá nároků na své bývalé kolonie v Africe, je ochotno dobrovolně snížit počet svých vojenských lodí a uznat nadvládu Velké Británie na moři. Německo nemá zájem o porážku Velké Británie a je ochotno jí poskytnout plnou podporu v zachování jejího postavení jako světové velmoci a pomoc v odvrácení poválečné světové ekonomické krize.

„Smysl Hessových výroků spočíval v tom, že celá politika německé vlády byla zaměřena hlavně na přípravy války proti SSSR. Přesně si pamatuji jeho frázi: „Na Západě se tím uvolní síly, které bude možné použít proti Rusku.“,“ citoval Makarov výpověď bývalého Hessova pobočníka.

Spolu s tím chtělo Německo požádat Velkou Británii o navrácení soukromých německých aktiv zmrazených po roce 1918, jež nebyly zahrnuty do reparací. Za tato aktiva by se Velká Británie zavázala dodávat Německu po uzavření míru suroviny. Německo by se věnovalo odvrácení bolševizace Evropy, hrozící z SSSR, a získalo volnou ruku na Východě, což odpovídalo podmínkám Britů nastoleným již na srpnových jednáních v roce 1940 v Ženevě, sdělil Hessův pobočník. Úroveň jednání ale nebyla upřesněna.

Přípravu těchto návrhů a Hessův let na britské ostrovy osobně schválil Hitler, poznamenal Makarov. „Jak víme z dějin, Hitler nejednou změnil datum útoku na SSSR kvůli objektivním okolnostem (události v Jugoslávii, Albánii a Řecku). Dne 3. srpna 1939 vyhlásila Velká Británie a Francie válku nacistickému Německu, probíhala „podivná válka“ mezi Velkou Británií a Německem, jehož letectvo bombardovalo britské území, očekávali vstup USA do války na straně spojenců,“ řekl Makarov.

„Po zahájení války na Východě by měl Hitler válčit na dvou frontách (jak tomu bylo skutečně později). V této souvislosti vypadal pokus o navázání separátních jednání celkem logicky. Hitler proto nařídil svému zástupci v nacistické straně, aby připravil půdu pro dohodu s britskou vládou,“ poznamenal historik.