USA přemístí do Polska dva tisíce vojáků

Polský prezident Andrzej Duda plánuje 24. června navštívit USA. Jedním z témat jeho jednání s prezidentem USA Donaldem Trumpem bude spolupráce ve vojenské sféře.

„Do naší země má přicestovat na dva tisíce amerických vojáků, a nikoli jeden tisíc, jak se předpokládalo dříve. Bude předislokováno také velení 5. sboru americké armády, které se nyní nachází v Německu,“ uvádí se ve zprávě.

Podle informací novin USA také plánují „přesunout do Polska asi 30 amerických stíhaček F-16“.

Noviny kromě toho oznámily, že v průběhu Dudovy návštěvy v USA bude uzavřena dohoda o předání Polsku pěti použitých transportních letounů C-130 Hercules.

Také podle informací novin Polsko brzy oznámí svůj záměr koupit od USA bojové vrtulníky. „Očekává se, že to budou AH-64 Apache nebo Bell AH-1Z Viper,“ uvádí se ve zprávě.

Prezidenti Duda a Trump plánují v průběhu návštěvy polského předáka podepsat dohodu DCA (Defence Cooperation Act), který reguluje podmínky budoucího pobytu amerických vojsk v Polsku.

V současné době je na území Polska dislokováno asi pět tisíc amerických vojáků.

Stažení amerických vojáků z Německa

Tisková agentura Reuters s odvoláním na oficiálního vysoce postaveného zástupce Spojených států dříve informovala, že americký prezident Donald Trump nařídil Pentagonu snížit počet amerických jednotek rozmístěných v Německu.

Některá vojska stažená z Německa budou přemístěna do Polska a dalších zemí, část se vrátí do Spojených států, uvedl výše uvedený americký zástupce. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) američtí vojáci Německo opustí v září.

Součástí nařízení má být i omezení maximálního počtu amerických vojáků, kteří mohou být naráz rozmístěni v Německu. Podle nových pravidel trvale či dočasně může být v zemi rozmístěno nejvýše 25 tisíc příslušníků ozbrojených sil. Podle stávající praxe se jedná o 52 tisíc mužů a žen v uniformě.