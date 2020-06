Bolton: Obama byl ochoten se smířit s připojením Krymu k Rusku

V úterý byl spuštěn prodej kniha memoárů bývalého poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Johna Boltona Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu. Publikace této knihy byla nejednou odložena poté, co Bílý dům prohlásil, že se Bolton chystá zveřejnit tajné informace.

Bývalý prezident USA Barack Obama v roce 2014 dal najevo, že omezí-li se Rusko na připojení Krymu, může tím být konfrontace kolem Ukrajiny vyčerpána, tvrdí Bolton. Odvolává se přitom na údajný výrok ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ve své knize Bolton píše:

„On (Putin) řekl, že Obama mu jasně říkal v roce 2014, že nepokročí-li Rusko dále, než je anexe Krymu, bude možné konfrontaci kolem Ukrajiny urovnat. Obama si to ale z nějakého důvodu rozmyslel, a dospěli jsme k nynější bezvýchodné situaci.“ Podle tvrzení bývalého prezidentova poradce došlo k této besedě v průběhu jeho schůzky s prezidentem RF v předvečer rusko-amerického summitu v Helsinkách.

Jak vzpomíná Bolton, Putin přitom odmítl projednávat otázku Krymu a řekl, že teď je to už součástí dějin, označil však za nezákonný prodej amerických zbraní Ukrajině a podotkl, že „není to právě nejlepší cesta řešení problému“.

Trump chtěl zrušit sankce proti Rusku za incident v Salisbury

Bývalý poradce šéfa Bílého domu ve své knize píše, že prezident USA Donald Trump chtěl odvolat sankce proti Rusku zavedené v souvislosti s incidentem v britském Salisbury.

„Trump byl vůbec proti sankcím. Definitivně schválil sankce před summitem v Helsinkách, odložil však jejich vyhlášení až do ukončení summitu… Když summit v Helsinkách skončil, vyhlásilo Ministerstvo zahraničí USA sankce, protože nové rozhodnutí už nebylo třeba. Trump, když tuto zprávu uslyšel, chtěl sankce odvolat,“ píše Bolton.

Podle jeho slov prezidentovi předtím vysvětlili, že tyto sankce budou nejspíše jen první v řadě podobných opatření, jak to předpokládá zákon, neslíbí-li Rusko v průběhu určité doby, že už nebude vyrábět ani používat chemické zbraně, a nepustí-li inspektory na své objekty.

„O několik hodin později se Trump umínil, že je spokojen s tímto konkrétním rozhodnutím, avšak stále si ještě nemyslel, že jsme se zachovali příliš tvrdě vůči (prezidentovi RF Vladimiru) Putinovi. Trump požádal (ministra zahraničí Mikea) Pompea, aby zatelefonoval (ruskému ministrovi zahraničí Sergeji) Lavrovovi a řekl, že jakýsi byrokrat zveřejnil sankce – tento telefonát možná byl, a možná se vůbec nekonal,“ uvádí se v knize.

Pokusy zakázat vydání knihy

Soud dříve odmítl vyhovět žádosti americké administrativy o zákaz vydání knihy Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu, protože tisíce výtisků už byly odeslány do knihkupectví v celé zemi a v zahraničí, a obsah knihy unikl do médií. Soudce přitom souhlasil s tím, že Bolton porušil proceduru koordinace rukopisu s úřady, když ho dával do tisku, a uznal, že by mohl také zveřejnit tajné informace.

Podle názoru soudu Bolton teď buď získá popularitu a peníze, neobsahuje-li kniha tajné informace, nebo bude trestně stíhán, pokud v ní taková informace je. Trump uvítal soudcova slova a slíbil, že Bolton zaplatí draze za porušení zákona.