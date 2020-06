Duda vysvětlil, jak bude v Polsku vypadat Fort Trump

Polský prezident Andrzej Duda novinářům prozradil, jak bude v Polsku vypadat Fort Trump. Kromě toho by podle něj měly zůstat v Evropě americké jednotky, které budou staženy z Německa.

Polský prezident se nachází dnes, ve středu 24. června, ve Washingtonu. Tématem jeho jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem bude spolupráce ve vojenské oblasti a bezpečnosti, zdravotnictví, energetice, a to i jaderné energetice.

Připomeňme, že dříve Trump slíbil snížit počet amerických vojáků v Německu na polovinu, tedy na 25 tisíc osob, jelikož Berlín se zpozdil ve svých platbách Severoatlantické alianci. Polsko uvedlo, že je připraveno financovat přítomnost amerických jednotek na svém území. Kromě toho navrhlo, aby tam Spojené státy rozmístily nastálo americkou tankovou divizi, přičemž by na sebe převzalo náklady ve výši asi 1,5-2 miliardy dolarů. Duda navrhl, aby se základna jmenovala Fort Trump.

Duda uvedl, že když představoval Trumpovi myšlenku názvu Fort Trump poprvé, pouze se zasmál.

„Stalo se to názvem konkrétní vojensko-politické akce, kterou jsme provedli, kterou jsem chtěl provést a s čím jsem se obrátil na amerického prezidenta – to znamená zvýšení americké přítomnosti v Polsku a na východním okraji NATO, a to jak z hlediska vojenských jednotek a lidí, tak i infrastruktury,“ řekl Duda novinářům ve středu ve Washingtonu.

„Právě to jsme nazvali jako Fort Trump. Vezměte prosím na vědomí, že dnes je v Polsku mnoho míst, kde se nacházejí američtí vojáci, kde je infrastruktura, kde američtí vojáci vykonávají svou službu. Tudíž mohu směle říci, že Fort Trump není název vojenské základny ve fyzickém smyslu. Jedná se jen o obecný název akcí, které zvyšují vojenskou přítomnost USA v Polsku a které probíhají během prezidentského období Donalda Trumpa,“ dodal Duda.

Vojenské jednotky v Evropě

Jednotky, které hodlají Spojené státy stáhnout z Německa, by podle polského prezidenta měly zůstat v Evropě. „Pokud budou přijata rozhodnutí o stažení amerických jednotek z kterékoliv země Evropy, pak naším cílem bude, aby zůstaly v Evropě, aby je Spojené státy nevzaly zpět do země, nebo aby je USA nepřevelely do jiné části světa,“ sdělil Duda.

Podle jeho slov je to nutné pro zachování „evropské bezpečnostní architektury“. V té souvislosti zdůraznil, že v této otázce „vždy rozhoduje ten, kterému patří dané jednotky“.