Japonsko odmítlo rozmístění americké protivzdušné obrany

Dříve již mluvil o záměru vzdát se Aegis Ashore kvůli jejich ceně, termínů rozmístění a řadě technických problémů.

Rozhodnutí o rozmístění na japonském území dvou amerických pozemních systémů Aegis Ashore bylo přijato japonskou vládou v roce 2017 kvůli pokračujícím startům severokorejských raket. Měly být rozmístěny v prefekturách Akita na severozápadě a Yamaguti na jihozápadě země. V tomto případě by jejich dolet zahrnul celé japonské území. Cena každého systému činila 100 miliard jenů (asi 890 milionů dolarů) a uvedení do provozu se plánovalo do roku 2023.

Rusko dalo nejednou na srozuměnou, že tyto záměry Japonska nezlepší situaci ve sféře strategické stability v regionu a budou vzaty do úvahy na jednáních s Tokiem o problému mírové smlouvy.

Američtí vojáci v Polsku

Američtí vojáci v Polsku jsou dodatečnou zárukou bezpečnosti amerických investic, prohlásil polský prezident Andrzej Duda.

Po schůzce s prezidentem USA Donaldem Trumpem ve Washingtonu Duda připomněl na veřejné konferenci na Facebooku, že americké korporace udělaly v poslední době v Polsku velké investice.

Podle jeho názoru investují americké firmy v Polsku, protože „se tu cítí v bezpečí a mají za to, že Polsko je země, ve které se dají bezpečně investovat peníze“.

„Myslím, že přítomnost amerických vojáků je dodatečnou zárukou. Myslím, že tento faktor má význam,“ řekl polský prezident.

Dnes mají v Polsku asi pět tisíc amerických vojáků. Bylo dosaženo dohody o zvýšení jejich počtu o další tisíc.

Duda přitom zdůraznil, že USA nehodlají rozmístit v Polsku jaderné zbraně.

Americká velvyslankyně v Polsku Georgette Mosbacher dříve připustila, že Američané mohou přemístit své jaderné zbraně z Německa do Polska.

„Jaderné zbraně nebyly nikdy tématem mých jednání s Donaldem Trumpem. Ani dříve, ani dnes jsme o tom nemluvili,“ řekl Duda.

„Neexistují žádné plány na přesun amerických jaderných zbraní do Polska. Nic jsem o tom neslyšel. Mohu to říct absolutně upřímně,“ poznamenal Duda.