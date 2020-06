Ticho před bouří? Kim Čong-un ještě ukáže, čeho je schopný, míní expert

Ale nehledě na další letáky severokorejských přeběhlíků, jejichž činnost byla právě příčinou nynějšího vyhrocení, přijal Kim Čong-un rozhodnutí o odložení plánu Generálního štábu na soustředění vojsk u hranic.

Motivy vedení KLDR nejsou zatím jasné a experti se v názorech rozcházejí. Někteří říkají, že Kim Čong-un nakonec uvěřil upřímné snaze Soulu zakázat šíření letáků, které je zjevným porušením dohod mezi oběma korejskými státy.

Jiní ale říkají, že se Severní Korea mohla prostě neodvážit k přímé konfrontaci, poněvadž viděla, že Jih bude klást urputný odpor. Třetí se domnívají, že krize ve vztazích obou států byla způsobena bojem různých parlamentních frakcí o loajalitu Kim Čong-una, který prý nevěděl, co má dělat po ztroskotání summitu s USA v Hanoji. Další experti mají za to, že to všechno mohla být inscenace za účelem zastrašení Jihu, ve které měla hrát hlavní úlohu sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong, a samotný Kim měl zahrát roli moudrého a rozvážného vůdce, který všechny usmíří.

„V situaci, kdy Pchjongjang prosazuje ‚čelní průlom´ s důrazem na ekonomiku, kvůli čemuž dokonce posílá na stavby vojáky, může být příliš velké mezinárodní napětí a další krize hodnoceny jako negativní faktor. Aby byla zajištěna účast severokorejských obyvatel v této kampani ‚čelního průlomu´ v ekonomice, mají být vnější ‚průlomy´ upraveny podle úrovně a rychlosti,“ řekl profesor.

Profesor z Ústavu Dálného východu při univerzitě Kyung Nam Kim Dong-yup ale má za to, že poslední verze je málo pravděpodobná, poněvadž pokyny ohledně vyhození do povětří budovy Kanceláře pro styk mezi korejskými státy, přemístění vojáků na hranici a organizace mítinků odsuzujících aktivity Soulu nemohly být v severokorejském politickém režimu dány bez odsouhlasení s nejvyšším vedoucím činitelem. Přesvědčivější je podle jeho názoru pokus o vysvětlení náhlého zrušení plánů přáním uvidět reakci a další aktivity Jižní Koreje, která ujišťovala, že hodlá rozhodně odstranit všechny problémy v nejkratším termínu. Nedá se ale vyloučit, že změna zahraničněpolitického kurzu Pchjongjangu byla vyvolána také vnitřními příčinami.

Pchjongjang mohl rovněž potřebovat přestávku, aby našel vážnější důvod pro válečné akce. Po explozi v Kanceláři pro styky mezi korejskými státy a velkých agitačních kampaních proti Jižní Koreji nestačí pouhá prohlášení o odložení plánů pro vysvětlení svým občanům, proč byli zmobilizováni. Proto, když se jihokorejská vláda nechopí této šance a nezačne rychle plnit své sliby, bude to signál pro KLDR, že lekce nebyla akceptována a že ukázkový trest je prostě životně potřebný.

Nedá se kromě toho zapomínat na to, že kromě odložení válečných akcí byly na předběžném zasedání Ústřední vojenské komise také projednány „hlavní projekty vojenské politiky, referáty a usnesení, jež mají být posouzeny na 5. zasedání Ústředního výboru Korejské strany práce 7. volebního období, a také různá usnesení týkající se státních opatření na další posílení armády“. Zvlášť se mluví o účasti náměstka předsedy komise Ri Pyong-chol, který má ve straně na starosti vojenský průmysl.

„Nehledě na odložení plánu vojenských aktivit proti Jihu představeného generálním štábem, byly ostatní body pořadu jednání velmi pravděpodobně schváleny. Byly mezi nimi zřejmě také otázky vývoje nových zbraní za účelem modernizace vojenského potenciálu a také demonstrace nové strategické zbraně, o které se již mluvilo na plenárním zasedání strany loni v prosinci. V závislosti na termínu pátého zasedání Ústředního výboru může Severní Korea předvést různou povahu válečných akcí. Proto může být nynější pozastavení aktivit proti Jižní Koreji spojeno naopak s přípravami na vypuštění balistických raket anebo s demonstrací nových strategických zbraní, tedy válečnými akcemi proti USA. Je to ten nejhorší scénář,“ míní Kim Dong-yup.

Nepopírá ostatně ani pozitivní variantu, která znamená, že změna postoje Pchjongjangu souvisí s tajnými kontakty Jižní Koreje za účelem nepřipuštění zhoršení situace. Jenže Sever až do včerejšího dne prohlašoval, že se Soulem nemá o čem mluvit, a dokonce porušil diplomatickou etiku a promluvil o tajném návrhu administrativy prezidenta Muna ohledně jednání, který byl ale rozhodně odmítnut. To vše vzbuzuje pochybnosti ohledně možnosti obnovení dialogu v nynější situaci.

„Očekávám, že Severní Korea nyní úplně zruší vztahy s Jihem a bude hledat způsoby zachování svého režimu a dalšího rozvoje díky rozšíření humanitární výměny a ekonomické spolupráce s Čínou a Ruskem. Proto je v nejbližší době nevyhnutelné zhoršení vztahů mezi korejskými státy nehledě na reakci jihokorejské vlády,“ řekl ředitel oddělení severokorejských problémů Ústavu Sejong Cheong Seong-Changa.

Podle jeho názoru byla denuklearizace Korejského poloostrova klíčová priorita politiky Soulu vůči KLDR, původně téměř nesplnitelná. A kvůli ztroskotání jednání mezi USA a Severní Koreou v roce 2019 se tento cíl stává stále méně realistický. Když budeme uvažovat přísně racionálně, musí se jihokorejská vláda již dnes zamyslet nad změnou priorit a připravovat plán posílení sil jaderného zdržování. Ale i když zůstanou cíle stejné, pak je třeba se nejdřív dohodnout s USA o samotné koncepci denuklearizace a jejích způsobech, a pak svolat čtyřstranná jednání USA, Číny, Jižní a Severní Koreji na nejvyšší a pracovní úrovni a dosáhnout dohody ohledně denuklearizace, mírové koexistence a zmírnění sankcí proti Severní Koreji.

„Zůstane-li stejná situace jako dnes, kdy jihokorejská vláda nemá ani příslušný orgán, ani nepodniká organizované úsilí k prosazení denuklearizace Korejského poloostrova, bude jaderný a raketový potenciál KLDR stále růst a denuklearizace již nebude definitivně možná,“ domnívá se Cheong.

Aby se Pchjongjang vrátil k jednáním, musí Soul navrhnout KLDR nikoli drobné symbolické projekty jako povolení individuálních turistických návštěv, ale poskytnout ucelený obraz plánů spolupráce obou korejských států, které by se daly uskutečnit, které by schválilo světové společenství, které by byly zajímavé pro Severní Koreu, míní Cheong. Pouze takový návrh by přispěl k navracení důvěry, posílení vzájemného porozumění a navázání vzájemně výhodných vztahů mezi oběma státy.

„Kim Čong-un již dříve prováděl tvrdou politiku vůči Jihu, i když to nepovažoval za výhodné pro Severní Koreu, náhle přecházel ke zmírnění a pak se znovu vracel k tvrdému kurzu. Proto dnes také existuje šance, že po definitivním zbourání Kesonské průmyslové zóny a celé jihokorejské infrastruktury v turistickém areálu Kymgansan se Sever znovu vrátí k politice usmíření. A Jižní Korea se má již dnes zamyslet nad tím, jak bude obnovovat důvěru, zmirňovat vojenské napětí a navazovat vztahy mezi dvěma korejskými státy,“ zdůraznil expert.