Obrázek ukazuje tvorbu podvodní akční scény Avataru 2

Za roky předtím, během a po vydání Avataru Jamese Kamerona, fanoušci trháku režiséra byly uchváceni možnostmi jeho filmové tvorby. Bylo to velmi dlouhé čekání na tyto možnosti, které mají být k vidění opět na velké obrazovce.

Ačkoli Avatar již není nejvíce kasovní film všech dob, Kameronovo nadcházející pokračování již dlouho poukázalo na další možnost pro vítězného režiséra ohromit svět.

Avatar 2 je naplánován pro rok 2021 a následné pokračování dorazí v 2023, 2025 a 2027, tam je určitě bude spousta možností pro Kamerona. Nadcházející pokračování Avataru mělo nějaké problémy dříve, kvůli pandemie covid-19. Například výroba na Novém Zélandu byla pozastavena, když zdravotní riziko pro tým se stalo příliš velké. Nyní, nicméně, Kameron je zpět na Novém Zélandu ještě jednou, a práce na Avatar 2 byla nedávno obnovena díky nízké úrovni nakaženosti ostrovního národa.

Producent Avataru 2 Jon Landau nedávno sdílel obrázek herce na koni, co se zdá být nějaký druh motorizované podvodní vozidla, a který bude jistě transformován do jakéhosi mořského stvoření, když film nakonec bude zveřejněn pro diváky. Ačkoli fotografie byla skutečně pořízena v loňském roce, teprve nyní se ukazuje veřejnosti. Můžete se podívat na původní příspěvek Landau na jeho Instagramu níže:

Navzdory majestátnosti pokračování Avataru, dnes je o něm překvapivě málo známo. Jedna věc, kterou víme, je však, že jako obvykle, Kameron používá průkopnické technologie, která pravděpodobně změní svět filmování.

Kameron již dříve uvedl, že zastavil práce na Avataru 2, dokud necítil, že technologie je na úrovni, kde musí být, aby natočil film. A co víc, tento obraz by mohl skutečně přesvědčit mnoho skeptiků, že Avatar 2 může být ohromující, jak fanoušci doufali, že bude.

V současné době jsme stále velmi daleko od upoutávky na Avatar 2. Každodenní výzvy, které covid-19 stále představuje, by mohly skončit tím, že způsobí zmatek v oficiálním datu vydání filmu 17. prosince roku 2021. Ale vše, co bylo řečeno, je stále těžší ignorovat se vším, čím tento film může být. S Kameronovým dosavadním úspěchem v trhácích by tato pokračování mohla skončit jako jedny z největších úspěchů v jeho kariéře a historii kinematografie.