Léto je už tady a tropické teploty klepou na dveře. Víte, jaké nápoje není dobré pít v horkém počasí?

Na seznam těch nejnebezpečnějších nápojů podle ní patří čaj, káva, energetické nápoje a další nápoje, které obsahují kofein. Vysvětlila, že tyto nápoje dehydratují buňky a organismus tak ztrácí důležité látky, vitamíny a minerály.

„Pokud si nemůžete odepřít šálek oblíbené kávy, pak jej doplňte vždy dvěma sklenicemi obyčejné vody,“ uvedla Solomatinová.

Limonáda a perlivá voda zvyšují hladinu cukru v krvi, což může vést k nežádoucím důsledkům pro lidi s cévními chorobami a skončit to může až ztrátou vědomí. Také pivo je považováno za nápoj s vysokým glykemickým indexem a kromě toho obsahuje alkohol. Taková kombinace v horkém počasí může způsobit nenapravitelnou škodu, varovala lékařka.

Alternativou pro tyto nápoje může být neslazený kvas, ajran (nápoj vyrobený z jogurtu a vody), kefír a kombucha. Podle slov lékařky je nejlepší ze všeho konzumace čerstvé zeleniny a ovoce a pití čisté vody.

Kolik vody je nutné vypít v létě

Praktická lékařka a autorka knihy nazvané „Jak by marodil lékař: malé finty velkého zdravotnictví“ Olga Kašubinová promluvila dříve o tom, kolik je nutné vypít v horkém počasí vody.

Každý zastánce zdravého způsobu života vám řekne, že musíte pít co nejvíce vody, abyste organismus očistili. Existuje dokonce doporučení, že člověk má vypít denně nejméně 8 sklenic vody, ale to je mýtus, řekla Olga Kašubinová. Podle jejích slov vám vaše tělo samo řekne, že má žízeň, a není třeba podstupovat „mučení vodou“ kvůli nějakým vymyšleným pravidlům.

„V našem organismu je dost dobře seřízené centrum žízně. Kdyby bylo seřízeno špatně, rychle byste to poznali, protože byste trpěli dehydratací. Není to nic hrozného, je třeba jen dávat pozor na žízeň a nic jiného nepodnikat. Z toho určitě neonemocníte, ale naopak, nebudete mučit svůj organismus vodou a plnit normu, která se vzala neznámo odkud,“ řekla v rozhovoru pro Sputnik praktická lékařka.

V rozhovoru zmínila také děti, které často ignorují signály, kdy mají žízeň. Proto je nutné jim vodu nabízet častěji, aby na to nezapomínaly. „Může u nich rychle dojít k dehydrataci a může se jim v horku udělat špatně. Na procházkách je třeba dětem nabízet vodu jednou za půl hodiny a bude to v pořádku. Co se týče dospělého člověka, jsou signály žízně tak zřetelné, že člověk při zdravém rozumu je nikdy nebude ignorovat.“