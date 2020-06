„Chicago je horší než Afghánistán.“ Trump se obul do měst demokratů. Je to tam prý jako v pekle

„Chicago je příklad, je horší než Afghánistán, je horší než… Honduras,“ řekl Trump pro Fox News.

„Máme města, která jsou horší, v některých případech mnohem horší. Podívejte se na Detroit. Podívejte se na to, co se děje v Oaklandu. Podívejte se na to, co se děje v Baltimoru… Tato města, to je jako žít v pekle,“ uvedl americký prezident.

Trump k tomu dodal, že se jedná o města, kde vládnou demokraté, a obvinil je z toho, že „nedělají nic“, aby porazili vysokou úroveň kriminality.

Nehledě na to, že roční počet vražd v Chicagu za poslední léta klesal, zůstává jedním z nejnebezpečnějších amerických měst, spolu s Detroitem a Baltimorem. Více než 100 lidí, včetně několika dětí, bylo v Chicagu postřeleno jen v průběhu víkendu, 15 z nich zemřelo. V průběhu 31. května bylo ve městě zabito 18 lidí, čímž se tento den stal nejhorším za posledních šedesát let, informoval portál RT.

Trump rovněž varoval, že v případě Seattlu zasáhne. Jedná se o místo, kde aktivisté vytvořili „autonomní“ zónu o rozměru několika bloků, která se je označována za CHAZ/CHOP. Policii znemožňují vstup. V této „zóně“ došlo již k několika přestřelkám, jeden člověk zemřel.

„Když něco neudělají se Seattlem, tak to uděláme my. Půjdeme tam,“ prohlásil prezident.

„Snazší je jednat s Ruskem než s demokraty“

Americký prezident v této souvislosti prohlásil, že je lehčí jednat s Ruskem, Čínou či Severní Koreou než s americkými demokraty.

„Jeden můj kamarád, velmi chytrý člověk… se mě zeptal: „S jakým národem je nejsložitější jednat – Čínou, nebo možná s Ruskem? Nebo možná se Severní Koreou?“ Já jsem mu řekl: „Národ, s nímž je nejtěžší jednat, to jsou demokraté v USA.“ S americkými demokraty je daleko hůře, než s kýmkoli z těch, s kým jednáme. Oni jsou mnohem méně rozumní a trochu šílení,“ uvedl Trump při vystoupení ve vojenské loděnici ve státě Wisconsin.

Zde také dodal, že demokraté nechtějí přidělovat dostatečný rozpočet armádě.