Gazprom pokračuje v jednáních o růstu dodávek do Číny plynovodem Síla Sibiře o šest miliard krychlových metrů

„Máme na jednacím stole s našimi čínskými partnery zvýšení dodávek plynu přes plynovod Síla Sibiře o šest miliard metrů krychlových, na 44 miliard metrů krychlových za rok, organizace dodávek plynu z Dálného východu, výstavbu plynovodu Síla Sibiře 2 a západní trasy,“ řekl Miller v rozhovoru, který je zveřejněn na oficiálním webu společnosti Gazprom.

Miller též poznamenal, že trh s plynem „neprochází nejjednodušším obdobím“, všichni jeho účastníci se potýkají s problémy, ale Gazprom má větší rezervu bezpečnosti.

Podle něj má ruský holding řadu významných výhod. „Je to bohatá zdrojová základna, vyvážené obchodní portfolio, flexibilní podmínky dodávek a moderní obchodní nástroje. Proto i nyní rozšiřujeme spolupráci: právě jsme uzavřeli novou dlouhodobou smlouvu na dodávku plynu do Řecka,“ dodal Miller.

Rovněž zdůraznil, že Gazprom nadále spolehlivě dodává plyn svým spotřebitelům v Evropě. „Zůstáváme tady největším exportérem,“ uvedl.

Gazprom a čínská CNPC podepsaly v květnu 2014 dohodu o dodávkách plynu do Číny východní trasou. Byla uzavřena na dobu 30 let a předpokládá roční dodávku ruského plynu do Číny ve výši 38 miliard metrů krychlových. Dodávky prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře začaly na začátku prosince 2019 z Jakutsku do Blagovešensku (hranice s Čínou). Ve druhé fázi se plánuje spuštění úseku z naleziště Kovykta do Čajandy.

Miller loni v červnu informoval, že Gazprom jedná s Čínou o dodávce dalších šesti miliard kubických metrů plynu ročně plynovodem Síla Sibiře.