Koronavirem nebezpečí nekončí. Slovensko ohrožuje klíšťová encefalitida, počet případů roste

Tolnayová sdělila, že onemocnění byla potvrzena u dvou dospělých a jednoho dítěte z různých lokalit okresu.

„Ve všech případech bylo onemocnění potvrzeno sérologicky ze séra a ve dvou případech i z likvoru. Dva pacienti měli v anamnéze konzumaci ovčího sýra z nepasterizovaného mléka a jeden pacient měl opakované přisátí klíštěte,“ uvedla rezortu s tím, že případy epidemiologové sledují i nadále.

Od konce dubna tohoto roku je ke dnešnímu dni na Slovensku hlášeno 26 případů klíšťové encefalitidy. Nejvíce případů je z Banskobystrického kraje (okresy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Rimavská Sobota). Případy byly evidovány i v Žilinském (okresy Žilina, Bytča), Trenčínském (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava) a Košickém kraji.

Poznamenává se, že téměř polovina případů byla podle Tolnayové hlášena v souvislosti s konzumací nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků ovčího a kozího původu.

Ke zvýšenému množství klíšťat, která přenášejí i závažná onemocnění, přispěla podle odborníků pravděpodobně i mírná zima téměř bez mrazů.

Podle Jany Kerlikové z oboru epidemiologie banskobystrického RÚVZ je zaznamenán přesun případů klíšťové encefalitidy do severnějších oblastí, pravděpodobně z důvodu klimatických změn.

„Klíšťata totiž nemají v oblibě horké a suché počasí. Zatímco v minulosti byly známé endemické oblasti na jižním Slovensku a na Pováží, za ostatní roky zaznamenáváme nejvíce případů z Banskobystrického a Žilinského kraje. Potvrzují to i studie, které poukazují na přesun klíšťat do severních oblastí, jakož i do vyšších nadmořských výšek nad 1000 m. n. m. v několika zemích Evropy včetně Slovenska,“ podotkla.

