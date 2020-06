Putin a Macron spolu hovořili poprvé prostřednictvím videokonference

Za zmínku stojí, že během celého rozhovoru si oba lídři tykali. Putin připomněl, že 24. června se uskutečnila přehlídka vítězství ve Velké vlastenecké válce, která musela být odložena z 9. května kvůli pandemii koronaviru.

„Je to naše společné vítězství. Nikdy v Rusku nezapomeneme na ty Francouze, kteří společně s našimi vojáky bojovali na východní frontě. Jedná se o Normandii – Němen a i v jiných jednotkách u nás Francouzi bojovali. Tisíce sovětských občanů bojovalo v řadách francouzského hnutí odporu na území samotné Francie. A to je samozřejmě naše společné dědictví – vítězství nad nacismem,“ sdělil Putin.

Pozvánka do Moskvy

Konstatoval, že staré problémy, se kterými je potřeba bojovat, se nikam nepoděly. Jedná se o terorismus, nekontrolovatelnou migraci, změnu klimatu a různé pandemie. Ruský lídr navrhl , aby se projednala právě tato témata, stejně jako situace na Ukrajině, na Balkáně, v Sýrii a v Libyi.

Kromě toho připomněl, že v tento den byla před 75 lety podepsána Charta OSN. Podle slov ruského prezidenta by to mělo připomenout aktuálnost spojení sil v boji proti společným problémům. Kromě toho pozval Putin francouzského prezidenta, aby přijel na návštěvu do Moskvy.

Francouzský prezident poznamenal, že videokonference šetří čas, který vzniká během letů, ale „není to tak příjemné jako osobní setkání“. Vyjádřil podporu ruskému lidu, který byl zasažen celosvětovou pandemií koronaviru, kvůli které také nemohl přijet do Moskvy 9. května.

„Jak jsi připomněl, tato konverzace probíhá během velmi důležitého okamžiku, kdy se konaly oslavy vítězství nad nacismem. Chtěl jsem se i osobně zúčastnit těchto oslav. Jak jsem ti už napsal a ještě jednou ti chci říci, že Francie vzdává hold obětem, které sovětský lid přinesl během druhé světové války, jedná se o 27 milionů obětí mezi vojáky a civilisty. A také chceme vzdát hold památce lidem východní Evropy, kteří v této těžké době trpěli,“ řekl Macron.

Připomněl význam zachování a ochrany historické paměti a vyzval, aby se nezapomínalo na rány minulosti. Podle slov Macrona přetrvávající krize ukazuje, že je důležité vytvořit jednotný evropský prostor od Lisabonu po Vladivostok.

Pokračování spolupráce

Francouzský prezident přijal Putinovo pozvání na oficiální návštěvu Ruska, která se může uskutečnit na konci léta, pokud to dovolí epidemiologická situace.

Macron kromě toho zdůraznil důležitost realizace plánu, který byl přijat během summitu normandské čtyřky v Paříži v prosinci minulého roku. Co se týče Sýrie, pak francouzský lídr vyjádřil znepokojení nad humanitární situací, kterou zkomplikovala pandemie koronaviru. V této souvislosti Macron zdůraznil nutnost udržovat přeshraniční mechanismy pod záštitou OSN, aby došlo k uspokojení naléhavých potřeb civilního obyvatelstva.

„Na dvoustranné úrovni se prezidenti dohodli na pokračování úspěšné práce ohledně obnovení spolupráce a jejím posílení v oblasti zdravotnictví, ochrany životního prostředí, biologické rozmanitosti a kultury,“ uvádí se.