Roskosmos uvedl, jaké má nedostatky kosmická loď Crew Dragon

„Řada odborníků zpochybňuje bezpečnost bezprostředního okolí posádky a tun toxických komponentů paliva, které jsou dodávány pod tlakem do motorů nouzového záchranného systému,“ uvádí se.

„NASA však snížila počet členů posádky na čtyři osoby, a tudíž není již třeba. Ukázalo se, že pro svůj hlavní úkol, a tedy dopravení lidí na Mezinárodní vesmírnou stanici, je loď příliš velká,“ myslí si v Roskosmosu.

Podle odborníků podtrhuje opodstatněnost těchto pochybností i exploze lodi během zkoušek nouzového záchranného systému v dubnu roku 2019. Kromě toho je kabina Crew Dragon prostornější než měla kosmická loď Sojuz, jelikož je určena pro sedm astronautů.

A nehledě na prostorný a moderní interiér, velká hermeticky uzavřená okna a pohodlné sklápěcí židle, neposkytuje Crew Dragon komfortní hygienické zázemí. „Astronauti, kteří létali na Shuttlech si stěžovali, že část lodi s toaletou se při každém použití od zbytku kabiny oddělila symbolickou plentou. Zatímco ale hermeticky uzavřená kabina Shuttlu měla objem 74,5 kubických metrů, pak v nové lodi je jen deset kubických metrů a toaleta se stejně jako předtím odděluje plentou,“ upřesňují.

Na Sojuzu se toaleta nachází v oddělené části. I přesto si však autor myslí, že s příchodem Crew Dragon dostaly Spojené státy téměř po dvaceti letech úsilí „kompaktní a spolehlivější“ pilotovaný raketový systém než Space Shuttle.

V neposlední řadě připomněl, že Crew Dragon má nouzový systém, který umožňuje záchranu posádky v jakémkoliv momentu od startu, čímž se odlišuje od Shuttlů, kdy během dvou katastrof zemřelo 14 astronautů.

Crew Dragon

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty NASA na palubě kosmické lodi Crew Dragon se 30. května vypravila na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

Jde o první let s posádkou v USA od roku 2011 a první vesmírný let soukromé společnosti s lidmi na palubě. Není totiž žádným tajemstvím, že v posledních devíti letech američtí astronauti k cestám do kosmu nelétali z USA v amerických strojích, ale z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v ruských lodích. Tato mise tak má velký význam pro budoucnost letů s posádkou do vesmíru, ale také pro strategii NASA v rámci spolupráce se soukromými společnostmi. Na palubě se nachází Bob Behnken a Douglas Hurley, který je zároveň velitelem lodi.