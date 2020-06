Čarnogurský odpověděl deníku SME: Sankce Rusku pomohly. Země se dokáže sama uživit

Dotyčný ve svém komentáři poukazoval na to, že deník SME dne 1. června zveřejnil článek, jenž pojednával o tom, zda se Rusko dokáže uživit samo. Čarnogurský prozradil, že na tento článek napsal odpověď, kterou ještě ten týden poslal do redakce SME. Uvedl, že telefonoval i se sekretářkou redakce, ale deník jeho článek nezveřejnilo.

„Asi zveřejňuje pouze demagogické protiruské materiály,“ podotkl a dodal, že z tohoto důvodu se rozhodl zveřejnit svou odpověď na již zmiňovaný text.

„Rusko je největším světovým vývozcem obilí. Za obilí získává větší tržby než za zbraně, přitom Rusko je na druhém místě ve vývozu zbraní, po Spojených státech. Už jen za tržby za obilí si může dovolit nakupovat jiné potraviny, které dováží,“ uvádí.

Podle bývalého slovenského premiéra jes provokativním nadpisem krátká a vůbec ne provokující. Podle jeho slov se totiž Rusko, samozřejmě, samo uživit dokáže.

Podotýká také, že když Rusko v reakci na západní sankce zastavilo dovoz masa z Evropské unie, EU na něj a na Světovou obchodní organizaci podala stížnost, aby dovoz obnovilo.

„Západní sankce ruskému zemědělství pomohly. Rusové odpověděli protisankcemi a domácím výrobcům odstranili konkurenci. Byl jsem na setkání v Rusku, kdy zástupce ruských výrobců sýrů apeloval na prezidenta Putina, aby se snažil sankce proti Rusku co nejvíce prodloužit, protože jim sankce pomáhají,“ doplnil.

Výrobky a odvětví, v nichž RF zaostává

Čarnogurský ale poukazuje na to, že se v článku ale uvádí další výrobky a odvětví, v nichž Rusko prý zaostává. Jako příklad uvádí zmínku o tom, že je většina nemocnic v Rusku zadlužená. „To bude asi pravda,“ přiznává a ptá se: „Ale je situace na Slovensku jiná?“ Na to reaguje slovy, že pochybuje o tom, že by autor článku ke konci minulého roku na Slovensku našel státní (veřejnoprávní) nemocnici, která by nebyla zadlužená.

„Stoupá dovoz strojů, zařízení, dopravních prostředků, elektroniky kvůli zaostávání ruské technologie a vědy. Zaostávání ruské technologie a vědy. Jak si pak lze vysvětlit, že Američané devět let dováželi své kosmonauty na Mezinárodní vesmírnou stanici v ruských raketách, protože sami neměli raketu, která by toho byla schopná?“ ptá se politik a dodává, že teprve teď jim Muskova raketa vytrhla trn z paty.

„Asi jsou opravdu o něco lepší. Ale Rusy to, zdá se, netrápí. Koupí si to, co je lepší. V Moskvě můžete téměř pravidelně vidět billboardy propagující nějaké zboží s dovětkem: Je to dokonalá německá technika,“ doplnil.

Podle předsedy Slovensko-ruské společnosti navíc Rusko zavedlo do výzbroje rakety letící rychlostí 15 až 20 mechů a zdůrazňuje přitom, že Západ takové rakety zatím nemá. Dodává však, že je faktem, že v Moskvě nebo v Petrohradě dnes téměř neuvidíte ruské osobní auta, jelikož na ulicích jezdí především západní nebo japonské či korejské vozy, i když jsou vyrobené v Rusku.

Poukazuje ale na to, že v jiných zemích je těžké se s takovým billboardem setkat. Na druhou stranu ale uvádí, že ani na Slovensku takové výzvy na slovenské zboží nemají. „Někdy mě napadl citát od Karla Čapka z Anglických listů: „Národové, nesnažte se dělat anglický trávník, nedovedete to.“,“ uvedl.

V neposlední řadě se však politik dotkl také tématu léků. V této souvislosti uvedl, že v Rusku je určitě větší podíl léků vyrobených v Rusku než je na Slovensku podíl léků vyrobených na Slovensku.

„Ruský stát pro své občany nakupuje i drahé léky ze zahraničí. Krach malých podniků v důsledku koronaviru. Ale, o čem se nejvíce píše teď u nás? O tom, jak u nás budou krachovat zejména malé podniky, které ztratily odbyt v důsledku pandemie. Nezaměstnanost u nás stoupá už teď. Státní podporu dostávají podniky i v Rusku, ale její výši s tou naší nedokáži porovnat,“ napsal.

Rusové dle Čarnogurského

Na konci se zmínil i o současné nízké ceně ropy a plynu, což je důsledkem dohody mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. „Takovým způsobem chtějí konkurenčně zničit americké společnosti těžící břidlicový plyn. Zda jim to vyjde, uvidíme. Je to čistě obchodní spor, jakých bylo a bude. Zatím z něj těžíme i my, na benzínových pumpách,“ míní.

Na závěr politik vzal věc trochu obecně a uvedl, že si Rusové zakládají na tom, že jsou zvláštní civilizací – nejbližší k té evropské, ale přeci jen zvláštní.

„Jsou hrdí na své dějiny, i když byly často velmi krvavé. Dějiny jejich formovaly. Díky nim zachytili nápor Tatarů, porazili Napoleona i Hitlera. Hitlerova armáda se na západním kontinentu téměř nesetkala s odporem, v Rusku vykrvácela. (...) Ruská historiografie si všimla, že Rusové dokážou vyrábět nejlepší zbraně, ale spotřební zboží nedokážou. Jednoduše, tak dějiny zformovaly mentalitu národa,“ uzavřel věc Čarnogurský.