Chcete umět dokonale připravit oblíbené ztracené vejce? Pak se vyvarujte těchto chyb

Ztracená neboli pošírovaná vejce jsou tradičním francouzským jídlem, které je zpravidla servírováno na snídani. Jde o vejce rychle vařené ve vroucí vodě, kdy žloutek zůstane tekutý. Jednoduše řečeno, jsou to vejce vařená ve vodě, ale bez skořápky. Bílek během procesu vaření obalí žloutek, který nakonec zůstane tekutý.

Jak připravit ztracená vejce

Pošírovaná vejce jsou základem pro vaření různých pokrmů. Na snídani si například můžete připravit sendviče se ztracenými vejci. Mnoho kuchařů také ztracená vejce přidává do polévek a vývarů, salátů či těstovin.

Příprava ztraceného vejce je velmi jednoduchá. Budete potřebovat vodu, bílý ocet, pánev, děrovanou naběračku a vejce.

Nejprve rozbijte vejce do malé misky a dejte vařit vodu. Do té přidejte pár čajových lžiček octu. Když se voda začne vařit, opatrně do ní ponořte vejce. Důležité ale je ve vroucí vodě předem vytvořit vír, který vejce zaobalí do bílku. Nakonec vejce vyjměte pomocí naběračky a položte jej na talíř. Můžete ho klidně dát do studené vody, aby se z něj opláchnul ocet.

To je všechno. Nicméně, když vaříte ztracená vejce, stejně jako při přípravě jakéhokoli pokrmu, je důležité vzít v úvahu některé maličkosti.

Časté chyby při přípravě pošírovaných vajec

Chyba č. 1: Voda nemá správnou teplotu

Upozorňujeme, že voda by se neměla příliš vařit, neměla by vřít. To by mohlo poškodit žloutek. Vejce dejte do vody v tu chvíli, jakmile uvidíte, že se voda začíná vařit.

Chyba č. 2: Čerstvá vs. stará vejce

Vyberte si nejčerstvější vejce. Tuto radu nezanedbávejte. Čerstvost vajec je totiž při přípravě tohoto pokrmu velmi důležitá. V opačném případě by totiž bílek neobalil žloutek a zbyly by z něj jen kusy.

Chyba č. 3: Nevytvořili jste ve vodě vír

Před tím, než do vody přidáte vejce, je třeba ji rozmíchat, například lžící. Vodu míchejte tak, aby se ve středu vytvořil vír, který připomíná tvarem trychtýř. Díky tomuto pohybu bílek obalí žloutek.

© Foto : Carissa Gan/ Unsplash Pošírované vejce na talíři s jídlem

Chyba č. 4: Slaná voda

Aby byl bílek měkký a nadýchaný, není vhodné do vody přidávat sůl. Jinak by se bílek a žloutek rozdělily.

Chyba č. 5: Špatná doba vaření

Spoléháte se na svou intuici a vejce buď převaříte nebo nedovaříte? Příště použijte časovač v telefonu nebo běžné hodinky. A pamatujte: pokud chcete docílit, aby byl bílek jemně tekutý kolem žloutku, vařte jej dvě minuty. Pokud chcete pevný bílek a tekutý žloutek – pak tři minuty, a v případě, že nemáte rádi až tak tekutý žloutek, vejce vařte čtyři minuty. Pokud však vejce necháte ve vodě déle než 7 minut, bude mít vajíčko natvrdo.

Bonus: Jak uvařit ztracená vejce bez octa?

Ztracená vejce můžete připravit i pomocí obyčejné potravinové fólie, která zabraňuje tomu, aby se bílek roztekl po celém kastrolu. V tomto případě nemusíte přidávat ocet.

Pokud se rozhodnete pro tento postup, pak musíte dát do misky potravinovou fólii, polít ji kapkou olivového oleje a poté rozbít a nalít do ní vejce. Dále je nutné fólii nahoře dobře upevnit. Poté dejte tento „sáček“ do vody a vařte jej 5 minut.

Jakému způsobu přípravy ztracených vajec dáváte přednost?