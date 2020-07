Diplomat Novotný prozradil, co má hnutí BLM společné s mladými komunistickými svazáky z 50. let

Bývalému politikovi všechny akce, které doprovázejí protesty hnutí Black Lives Matter, jako je například bourání soch, stahování filmů z videoték a hanění vážné hudby, připomínají začátek kulturní revoluce, stejně jako tomu bylo před lety v Číně.

„Teď si vezměte, co se děje na univerzitách v Americe teď! Tam se odstraňují sochy bílých profesorů právě a jenom proto, že jsou bílí, aby to neurazilo barevné studenty, když na ně shlížejí takovéto bílé osobnosti. A totéž se, jak vidíme, děje i ve Velké Británii,“ uvedl Novotný v rozhovoru pro portál ParlamentníListy.cz.

Novotný: Mládež také chtěla smrt Milady Horákové

„Vezměte si třeba, jak se teď mluví o Miladě Horákové – a tehdy se hromadně podepisovaly rezoluce pro její popravu. Podepisovali to právě hlavně mladí lidé, kteří pak taky jako svazáci jezdili na venkov a přesvědčovali sedláky, že mají vstoupit do družstev, přitom oni sami o zemědělství prostě nic nevěděli,“ řekl.

K tomu všemu však dodal i další analogie, z nichž jedna je nám o něco bližší a známější.

Podle něj jde o druhou vlnu kulturní revoluce. Jednu už dle něj Spojené státy měly v 50. letech za mccarthismu, ta druhá ji připomíná, stejně jako tu zmiňovanou „Maovu“ a komunistickou revoluci.

Čelí Amerika nové občanské válce?

Jak vážně máme ale toto dění brát? Jaromír Novotný se domnívá, že situace je velmi vážná a nezvratná.

„Podívejte se, vždyť sami vidíte, jaký už je, zatím naštěstí jen v Americe, ten rozsah toho ničení a rabování. A navíc v této zemi je vysoce nadprůměrný počet mezi lidmi, takže já se skutečně obávám, že USA mají nakročeno k nové občanské válce!“ přiznal.

Následně vysvětlil, jak to bude fungovat dál: „Je to minorita, která si takto násilně počíná, ale dřív nebo později té majoritě musí dojít trpělivost a vezme do rukou zbraně nebo povolá armádu, protože, jak je vidět, tak policie už v mnoha městech projevila svou neschopnost zasáhnout a zajistit pořádek.“

Co se týče dopadů těchto protestů na situaci v České republice, analytik v tomto případě nevyjádřil obavy.

„Já doufám, že my jsme do jisté míry chráněni tím komunismem, který tu byl přes 40 let, ale třeba západní Evropa ničím takovým neprošla,“ prohlásil.