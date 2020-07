V USA navrhovali zavést sankce proti Putinovi kvůli „spiknutí“ s Tálibánem

Jak vyplývá z návrhu senátora, sankce by měly být uvaleny v případě, že ředitel národní zpravodajské služby Spojených států potvrdí, že ruské orgány zaplatily militantům Tálibánu za útoky na americké vojáky v Afghánistánu. To by pak mělo být provedeno nejpozději do 15 dnů od obdržení těchto informací.

Pokud jde o, je standardní – předpokládá zmrazení aktiv a zákaz vstupu do země, stejně jako zákaz spolupráce s ruským obranným a zpravodajským sektorem. Tato spolupráce už i tak nefunguje, jelikož se na tato odvětví již dlouho vztahují různé americké sankce.

Menendez dále uvedl, že by se měly uvalit sankce také na ruské úředníky a jejich zástupce, kteří jsou nějak spojeni s Tálibánem. Rovněž zdůraznil, že by omezení měla být uvalena proti Putinovi a „hlavnímu zpravodajskému oddělení“ ruského ministerstva obrany, které USA považují vinným z celé řady zločinů, včetně zasahování do voleb a kauzy Skripalových.

Reakce Ruska na možné zavedení sankcí

Poté, co se objevily informace o možné zavedení sankcí, tento návrh okomentoval i mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

„Ve Washingtonu se nyní děje mnoho těžko pochopitelných věcí,“ reagoval na věc mluvčí Kremlu.

Údajná „ruská spolupráce“ s Tálibánem

Již dříve noviny The New York Times s odkazem na anonymní zástupce americké rozvědky zveřejnily článek, v němž se uvádělo, že vojenská zpravodajská služba Ruské federace údajně nabízela odměny militantům spojeným s Tálibánem výměnou za útoky na americké vojáky v Afghánistánu. Tvrdilo se také, že o tom byl informován prezident USA Donald Trump. Nebyly však předloženy žádné důkazy.

V novém článku pak publikace, citující tři zdroje, uvedla, že američtí představitelé zaznamenali elektronické údaje o finančních převodech z bankovního účtu, údajně kontrolovaného ruskými vojenskými zpravodajskými službami, na účet spojený s Tálibánem. Tato skutečnost byla podle NYT jedním z důkazů toho, že Rusko mělo za úkol odměnit militanty v Afghánistánu za zabití americké armády.

Ruské velvyslanectví ve Spojených státech požadovalo, aby úřady země odpovídajícím způsobem reagovaly na výhrůžky, které začaly přicházet diplomatům kvůli zprávám o Rusku a Afghánistánu. Ruské ministerstvo zahraničí označilo mediální zprávy za falešné. Trump zase nazval tento článek „článkem na objednávku“ a uvedl, že americké zpravodajské služby nepovažují informace The New York Times za spolehlivé.

Trumpův poradce pro národní bezpečnost Robert O'Brien již dříve prohlásil, že americké zpravodajské služby nepotvrdily obvinění z „tajné dohody Ruské federace s Tálibánem“, jež bylo uveřejněno v médiích. Mluvčí Pentagonu také prohlásil, že ani jeho agentura nemá důkaz o této „tajné dohodě“.

Když mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov komentoval tyto informace v publikaci The New York Times, uvedl, že jsou tato obvinění lživá. Na otázku novinářů, zda Trump nějak diskutoval toto téma s Vladimirem Putinem v průběhu letošního roku, Peskov odpověděl negativně.