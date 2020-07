Jak správně uvařit rýži? Tento návod vám pomůže, aby se nerozvařila a byla sypká

Rýže je neuvěřitelně vyhledávanou potravinou: připravuje se z ní celá řada příloh a kaší, je balena do ruliček a přidávána do salátů. Je to cenný zdroj bílkovin, vitamínů, minerálů a složitých cukrů. Ale i přes její popularitu se mnozí lidé ptají - jak správně vařit rýži?