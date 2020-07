Turecký generál ve výslužbě: Cílem USA, jež navrhly odkoupení S-400 od Ankary, je konfrontace mezi Tureckem a Ruskem

Předseda senátního výboru USA pro mezinárodní vztahy Jim Rish zase navrhl úpravu, která zavádí sankce proti Turecku podle CAATSA (zákon o sankcích proti americkým protivníkům).

Generálporučík tureckého vojenského letectva ve výslužbě Erdoğan Karakuş v rozhovoru pro Sputnik okomentoval tento návrh Washingtonu a vyslovil mínění o reálnosti podobné akce s ruskými systémy protivzdušné obrany.

Podle názoru Karakuşe souvisí tento návrh USA ohledně použití Tureckem systémů S-400 se snahou Washingtonu znesvářit Turecko a Rusko.

„Cílem USA je znesvářit Turecko a Rusko. Snaží se o to v Sýrii, Libyi a řadě dalších zemí. Návrh Washingtonu ohledně S-400 nesmí být přijat, poněvadž by to uškodilo turecko-ruským vztahům, o což vlastně americká strana usiluje,“ řekl generál.

Zdůraznil, že USA stále navrhují něco podobného. Proto nikoho tento jejich nedávný návrh nepřekvapil. Turecko by v žádném případě nemělo ztratit důvěru Ruska kvůli USA. Vždyť ve světě respektují jenom státy, kterým důvěřují na světové aréně. Kdežto návrh USA porušuje suverenitu země a zpochybňuje její spolehlivost jako partnera.

Generál ve výslužbě poukázal na to, že by se na otázku dodávek Turecku S-400 nemělo pohlížet jako na „dostane je ten, kdo víc zaplatí“. „Nákup S-400 je tomu na hony vzdálen. Nikoli každý, kdo je ochotný zaplatit, může tyto systémy koupit. Situace se podobá případu s F-35, když turecká strana zaplatila, ale USA jí odmítly dodat letouny. A Turecko je nedostalo. Navíc americké vojenské letectvo trochu upravilo tato letadla a zařadilo je do vlastní výzbroje. Pro Turecko je v této situaci hlavní aspoň to, že nebyly zavedeny sankce proti tureckým společnostem vyrábějícím součástky pro tyto vojenské letouny. Turecko za to dostane 10-11 miliard dolarů, což je velmi podstatná částka,“ řekl Erdoğan Karakuş.

Zdůraznil rovněž, že se nedá očekávat pokrok v otázce F-35, která je choulostivá pro vztahy mezi Tureckem a USA, do ukončení předvolební kampaně v USA. „Myslím, že postoj USA vůči Turecku souvisí v mnohém s volbami. Není vyloučeno, že Trump chce získat převahu ve volbách s pomocí nátlaku na Ankaru,“ řekl na závěr turecký generál.