Pět druhů jídel s vejci na snídani

Volské oko

Na porci volského oko budete potřebovat dvě vejce a jakoukoliv náplň: rajčata, slaninu, klobásu, kuře nebo cibuli.

Příprava

Osmažte náplň, poté rozbijeme vejce tak, aby žloutek zůstal neporušený. Téměř okamžitě zakryjte pánev víkem a nechte smažit na malém ohni. V závislosti na vašich preferencích se ujistěte, že je žloutek tekutý nebo natvrdo.

V chlebu

Pro tento recept bude potřebovat klasický chléb, ale i jakýkoli jiný oblíbený chléb, 1 vejce, zeleninu a slaný pepř podle chuti.

Vyřízneme měkkou část chleba a kůrku smažíme z obou stran. Vejce rozklepneme dovnitř chleba, přikryjte víkem a čekáme, až bude hotovo. Před podáváním posypte bylinkami.

Frittata

Chcete-li připravit frittatu, potřebujete dvě vejce, salám, rajčata cherry, zeleninu, sůl a pepř podle chuti.

Příprava

Salám nakrájejte na kolečka a smažte společně s rajčaty. Vejce musí být šlehané, kořeněné, nalijte na salám a rajčaty. Následně pečeme v troubě na 180 stupňů po dobu 10 minut. Při podávání posypte bylinkami.

Miš maš (bulharská omeleta)

Na miš maš budete potřebovat tři vejce, papriku, cibuli, rajčata, brynzu, zeleninu, sůl a pepř podle chuti.

Příprava

Nakrájejte zeleninu a smažte na pánvi. Přidejte sýr a vařte ještě pár minut. Vejce rozšleháme a na pánvi promícháme. Při podávání posypte bylinkami.

Vejce Orsini se sýrem v mikrovlnné troubě

Potřebujete čtyři vejce, sýr, bylinky a trochu soli.

Příprava

Oddělte bílky od žloutků, rozšleháte bílky mixérem. Přidejte nakrájený sýr a trochu promíchejte. Položte výslednou hustou směs do skleněné formy a doprostřed opatrně přidejte žloutek. Vložte do mikrovlnné trouby na dvě minuty. Při podávání ozdobte bylinkami.

Jak správně připravit ztracené vejce?

Příprava ztraceného vejce je velmi jednoduchá. Budete potřebovat vodu, bílý ocet, pánev, děrovanou naběračku a vejce.

Nejprve rozbijte vejce do malé misky a dejte vařit vodu. Do té přidejte pár čajových lžiček octu. Když se voda začne vařit, opatrně do ní ponořte vejce. Důležité ale je ve vroucí vodě předem vytvořit vír, který vejce zabalí do bílku. Nakonec vejce vyjměte pomocí naběračky a položte jej na talíř. Můžete ho klidně dát do studené vody, aby se z něj opláchnul ocet.

To je všechno. Nicméně, když vaříte ztracená vejce, stejně jako při přípravě jakéhokoli pokrmu, je důležité vzít v úvahu některé maličkosti.