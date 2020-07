Expert: Autonomie Evropské unie závisí na její reakci na postoj USA ohledně Nord Stream 2

Projekt Nord Stream 2 zahrnuje výstavbu dvou linek o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa.

„Momentálně probíhá v Německu, v Evropské unii diskuse. Zdá se mi, že pro politiku EU jako pro samostatného hráče se v podstatě jedná o historickou rozdvojku. Zvlášť pro Rusko žádné rozdvojky neexistují, jsme již v kategorii strategic competitors (strategických konkurentů, pozn. red.) a tak dále, nepřátel. A budoucnost autonomie EU jako hráče nyní závisí na tom, jak EU zareaguje na tuto situaci,“ uvedl Timofejev během konference s názvem Globální energetika a mezinárodní politická rizika, kterou organizoval diskusní klub Valdaj.

Proti projektu se postavilo několik států, zejména Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Polsko a USA. Washington má zájem na prosazování vlastního LNG na evropském trhu. Spojené státy v prosinci uvalily sankce na projekt a požadovaly, aby stavební společnosti okamžitě zastavily výstavbu. Švýcarská Allseas v podstatě okamžitě oznámila pozastavení pokládky plynovodu. Rusko však opakovaně zdůrazňovalo, že Nord Stream 2 je výhradně komerční projekt, který má za cíl posílit energetickou bezpečnost evropských států.

Podle experta nyní nemůže EU odpovědět na sankce USA pomocí protisankcí. „EU nemá právní mechanismus pro to, aby nyní zaváděla nějaké sankce proti USA. To znamená, že to také bude vyžadovat čas a konsenzus v Radě EU. Velkou otázkou je, jak to teoreticky vůbec udělat,“ uvedl.

„Možná by se mohla připustit situace, kdy by například Evropská unie zahrnula do svého blokovacího nařízení z roku 1996 zákony USA proti Nord Stream. Precedenty již existují, v tomto nařízení jsou americké zákony o Kubě, některé zákony o Íránu. Radil jsem se s kolegy z právního oddělení, ti mi řekli, že Američané určitě neuloží sankce proti společnostem, na které se tyto zákony vztahují. To znamená, že v podstatě nařízení funguje,“ zdůraznil.

Podle slov Timofejeva však blokující nařízení pro soukromé evropské podnikání není garancí a může nastat situace, že „i když nyní Berlín a Brusel projeví politickou vůli a zapojí blokovací nařízení, soukromý byznys bude stejně prokazovat loajalitu k americkým zákonům“.

Německá kancléřka Angela Merkelová dříve uvedla , že americké sankce proti projektu plynovodu Nord Stream 2 neodpovídají německému „chápání práva“, projekt je důležité dokončit. Zástupci ministerstva zahraničních věcí a Bundestagu silně odsoudili extrateritoriální sankce USA proti projektu plynovodu.

Republikánští a demokratičtí kongresmani již dříve předložili návrh zákona na posílení sankcí proti projektu plynovodu Nord Stream 2, uvedl republikánský poslanec Adam Kinzinger. Začátkem června byl Senátu USA představen ještě jeden návrh zákona proti Nord Stream 2. Ten předpokládá uvalení sankcí také na pojistitele lodí, které pracují na pokládce plynovodu.

Německé úřady připravují odvetná opatření, pokud Bílý dům zrealizuje své hrozby ohledně dodatečných sankcí proti plynovodu Nord Stream 2, informovala dříve agentura Bloomberg s odkazem na vládní zdroje v Berlíně. V interním dokumentu německého ministerstva hospodářství se uvádí, že nové sankce USA se mohou dotknout velkého počtu evropských společností a bank a také vládních organizací. V reakci na to vláda Angely Merkelové posuzuje plán ohledně zkoordinovaných činů Evropské unie, uvádí agentura.