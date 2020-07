Nové odhady velikosti supermasivní černé díry J2157* z ní učinily jednu z největších a nejhladovějších děr ve vesmíru

Supermasivní černé díry leží v centrech velkých galaxií a například u naší Mléčné dráhy má hmotnost asi čtyř Sluncí.

V roce 2018 astronomové informovali o objevu takové díry ve středu vzdálené galaxie SMSS J215728.21-360215.1 (J2157), která podle jejich odhadu měla hmotnosti asi 20 miliard Sluncí a její rychlost absorpce látky byla 0,5 hmotnosti Slunce za den. Již tato čísla řadí J2157* mezi největší a nejhladovější supermasivní černé díry. Nové odhady velikosti J2157* však byly ještě působivější.

Christopher Onken a jeho kolegové z Australské národní univerzity určili vzdálenost do J2157* a zároveň její velikost. Napsali o tom v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ukázalo se, že tato černá díra a její galaxie jsou umístěny o něco dále, než se dříve myslelo – ve vzdálenosti asi 13 miliard světelných let. Podle toho byl nový odhad její velikosti již 34 miliard hmotností Slunce a rychlost hromadění hmoty – hmotnost Slunce za den.

„Je asi 8 000krát větší než černá díra ve středu Mléčné dráhy,“ říká Christopher Onken. „Kdyby naše díra získala tolik hmoty, musela by spolknout dvě třetiny všech hvězd galaxie,“ dodává.

Průměr J2157* se odhaduje na 670 astronomických jednotek (astronomické jednotky rovnající se vzdálenosti od Země ke Slunci). Pro srovnání oběžná dráha Pluta v průměru nedosahuje 40 a. j. a podmíněná hranice sluneční soustavy (heliopause) se nachází asi za 120 a. j. Tato supermasivní černá díra je tedy několikrát větší než celá sluneční soustava.