V Kanadě se mezi vrabci šíří nová virální píseň

Ptáci zpívají, aby označili své území a přilákali potenciální partnery k páření a chovu potomků. Písně zástupců jednoho druhu jsou obvykle stejné, i když v některých případech jsou možné malé variace - "dialekty" charakteristické pro jednotlivé populace: ptáci se nové zvuky učí u svých rodičů a sousedů.

Nicméně nová melodie, která se šíří mezi kanadskými bílými, se ukázala být virální a vytlačuje obvyklé písně ve stále rozsáhlejší části jejich areálu. Ken Otter a jeho kolegové z University of Northern British Columbia o tom píší v článku publikovaném v časopise Current Biology. Ve své práci používali otevřenou databázi eBirdu, kterou obyčejní milovníci ptáků plní svými pozorováními a nahrávkami.

Na rozdíl od tradiční písně těchto ptáků, která končí opakováním tří rychlých tónů (tra-ta-ta), nová opakuje pouze dva (ta-ta), jsou snadno slyšitelné. Autoři se domnívají, že píseň se objevila někde mezi lety 1960 až 2000 západně od Skalistých hor a od roku 2000 začal rychlý pokrok do jiných oblastí. Dnes se rozšířila do prostoru od Britské Kolumbie do Ontaria – více než 3000 kilometrů - a staré písně téměř neuslyšíte.

Vědci navrhli, že migrace bílých vrabců hrála důležitou roli v jejím šíření a tato verze byla potvrzena pomocí značek upevněných na některých ptácích. Mužští zástupci létají z různých částí kontinentu do běžných zim, setkávají se a komunikují mezi sebou a pak mohou šířit „nové produkty" ve svých rodných oblastech.

Je těžké říci, co přesně dělalo novou melodii tak atraktivní a virální pro bílé vrabce. Možná je to všechno o chuti svých hlavních posluchačů - žen. Pro ně nová píseň na jedné straně odpovídá obecnému „správnému" schématu starého a na druhé straně přitahuje větší pozornost díky své novosti. To je indikováno jinou módou vrabce: podle vědců v rodné zemi samotného hitu, v Britské Kolumbii, přichází na řadu už nová variace na píseň.