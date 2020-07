Lékař uvedl, jaké jsou příčiny migrény

Migréna je běžné neurologické onemocnění charakterizované epizodickými nebo pravidelnými, dlouhými, intenzivními a někdy dokonce nesnesitelnými bolestmi hlavy, které mohou být doprovázené nevolností, zvracením, citlivostí na světlo, pachy nebo zvuky. Migréna je častější u žen a v některých případech může být způsobena genetikou.

Nehledě na to, že těmito bolestmi hlavy je postiženo minimálně 15 procent populace celé planety, mechanismy migrény nejsou do dnešní doby stále prozkoumány. Kromě toho neexistuje univerzální prostředek na odstranění záchvatů. Mohou být však potlačeny analgetiky a nutné je i dbát na prevenci. Vědci proto stále hledají způsoby, jak člověku ulevit od této nemoci.

Podle slov lékaře může migrénu vyvolat parfém, pocit hladu, potraviny, které obsahují tyramin, tedy sýry, čokoláda a uzeniny. Bolest mohou způsobovat také nesprávně vybrané brýle, stres a poruchy spánku.

Jak dále lékař vysvětlil, bolest je způsobena poruchami vaskulárního systému, kdy se céva zužuje, ale okamžitě se nerozšiřuje. Pokud toto nastane, zvyšuje se množství krve, která proudí do lebky a pacient se tak cítí nepříjemně a má závratě.

Jóga na migrénu

Podle nové studie může posílit účinnost léčby nesnesitelné bolesti hlavy obyčejné cvičení jógy: záchvaty budou méně časté, nebudou dlouhé a bolestivé. Práce byla publikována v časopise Neurology Americké akademie neurologie a také se o ní informuje na portálu MedicalXpress.

Doktor z Indického institutu lékařských věd v Dillí a člen Americké akademie neurologie Rohit Bhatia, autor studie, vysvětluje, že pouze u poloviny lidí, kteří užívají léky, se dostaví úleva.

Své závěry vědec potvrdil experimentem, kterého se účastnilo 114 lidí ve věku od 18 do 50 let, kteří trpí epizodickými záchvaty migrény, tedy od 4 do 14 případů za měsíc. Všichni jedinci byli náhodně rozděleni do dvou skupin: první skupina užívala jen léky a druhá zároveň cvičila jógu.

Výsledky byly obecně pozitivní v obou skupinách, ale účastníci, kteří také cvičili jógu, měli méně často bolesti hlavy, které nebyly tak intenzivní a migrény tak nezasahovaly příliš často do jejich všedního života.

Osoby, které cvičily jógu, snížily během tří měsíců svůj příjem tablet o 47 procent a ti, kteří užívali jen léky, pouze o 12 procent. „Naše výsledky ukazují, že jóga může nejen snížit bolest, ale také snížit náklady na léčbu. Může to být skutečný zlom, zejména pro lidi, kteří se snaží pořídit si potřebný lék. Ty se obvykle předepisují jako první, nicméně některé z nich mohou být drahé,“ uváděl autor studie.