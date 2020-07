Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zpravodajské služby USA se podílejí na obchodování s drogami

„Jedná se o nespočetné provize z projektů, které tam byly, účast stejných skvělých amerických rozvědčíků, kteří ty naše obviňují z čehosi, v obchodování s drogami. Letadla u nich létají z Kandaháru, z Bagrámu bez prověrky kamkoli - do Německa, do Rumunska. No jak jinak? Takový je byznys. Každý Afghánec v Kábulu vám to řekne, dokonce i líný člověk je připraven o tomto tématu mluvit. Toto tajemství je tajemstvím veřejným, kterého mají všichni již plné zuby. Všichni mávli rukama, berou to jako samozřejmost,“ řekl diplomat.

Na konci června noviny The New York Times zveřejnily článek s odkazem na anonymní představitele americké rozvědky, ve kterém se tvrdilo, že ruská vojenská rozvědka prý slíbila odměnu bojovníkům spojeným s Tálibánem za útoky na americké vojáky v Afghánistánu a že o tom referovali prezidentu Donaldu Trumpovi. Žádné důkazy ale poskytnuty nebyly.

Velvyslanectví RF v USA požádalo americkou vládu, aby adekvátně reagovala na hrozby, které se začaly množit na adresu diplomatů kvůli falešným zprávám o Rusku a Afghánistánu.

Ministerstvo zahraničí RF označilo tyto zprávy v médiích za falešné.

Tvrzení The New York Times vyvrátilo rovněž radikální hnutí Tálibán.

Bílý dům označil článek za nepřesný a tvrdí, že Trumpovi nic podobného rozvědka nehlásila. Samotný Trump to označil za „další článek na objednávku“.

O něco později The Washington Post napsal s odkazem na zdroje blízké k armádě, že „několik“ amerických vojáků bylo zabito v Afghánistánu kvůli údajnému spiknutí RF s Tálibánem.