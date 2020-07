Média: Američtí diplomaté opustí Saúdskou Arábii

Na pozadí prudkého nárůstu případů koronaviru opustí Saúdskou Arábii v sobotu desítky amerických diplomatů a jejich rodiny. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na oficiální zdroje.

Uvádí se, že Ministerstvo zahraničí USA již minulý týden umožnilo pracovníkům, kteří nemusí být nutně v zemi, ji opustit. Očekává se, že v příštích týdnech království opustí ještě více diplomatů.

Nejméně 30 zaměstnanců amerického velvyslanectví, většina z nich ovšem nejsou Američané, se mělo nakazit koronavirem, přestože od března pracovali hlavně z domova. V červnu na covid-19 zemřel řidič velvyslanectví, později jedna z nemocnic odmítla nutnou lékařskou pomoc příbuznému jednoho z diplomatů, což přinutilo velvyslanectví zasahovat, píše list.

Minulý měsíc obdržel výbor pro zahraniční styky Sněmovny reprezentantů USA zprávu, ve které někdo vyjádřil obavy z toho, jak saúdské úřady čelí pandemii. Výbor se kvůli tomu obrátil na Ministerstvo zahraničí USA. Článek také upozorňuje na obavy řady amerických diplomatů z toho, že úřady království skrývají rozsah problému a mohou vážně a záměrně snižovat skutečný počet případů covidu-19.

Dříve se informovalo, že počet nakažených koronavirem v Saúdské Arábii přesáhl 200 tisíc. Navzdory neustálému nárůstu počtu pacientů s covidem-19 začala země na konci května postupně uvolňovat zavedená opatření. Například byly povoleny vnitrostátní lety a pohyb mezi provinciemi, mešity obnovily své fungování.

Vyhlášení pandemie

Úřady Číny 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.