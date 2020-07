Používáte ve svých receptech často vejce? Odborník promluvil o možných nebezpečích, která s sebou tyto potraviny nesou

Požití škodlivých mikroorganismů v potravinách může způsobit onemocnění během až šesti týdnů po jejich konzumaci, takže těmto příznakům často připisujeme jiný původ.

Otrava jídlem je však častější, než si myslíme, a obvykle se vyskytuje v důsledku konzumace potravin, které jsou v naší stravě často přítomné, jako je například mleté maso nebo. Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) mohou vejce infikovaná salmonelou způsobit 79 tisíc nemocí souvisejících s potravinami a způsobit 30 úmrtí ročně. Proto je dobré, abychom byli opatrní, když vejce používáme ve vaření. Kromě toho bychom měli vědět, co není dobré dělat během jejich zpracování.

Za prvé bychom neměli ignorovat datum minimální trvanlivosti, které je vytištěno na obalu.

„Je to nejlepší ukazatel pro to, jestli jsou vejce v dobrém stavu. Pokud je vejce staré, doporučujeme jej vyhodit přímo do koše,“ radí Mario Sanchez, potravinářský technolog. Odborník dodává, že pokud vajíčko nepříjemně zapáchá, je také lepší ho vyhodit.

Pokud jde o vejce zakoupená na farmách, jejichž trvanlivost není obvykle specifikována, můžeme využít domácí techniky pro zjištění, zda jsou nezávadná. Luis Riera, ředitel společnosti SAIA pro bezpečnost potravin, uvádí, že ponoření vajíčka do vody je dobrý způsob, jak zkontrolovat jeho stav.

„Pokud dáme vejce do vody a ono vyplave nahoru, znamená to, že kutikula oslabila a je v ní dostatek vzduchu, aby se vejce udrželo na hladině. Pokud se však jedná o čerstvé vejce, zůstane ponořené na dně nádoby,“ vysvětluje.

Podle Sancheze by míchaná vejce nebo omelety měly být připraveny výhradně z čerstvě rozbitých vajec.

Také je lepší vejce před přípravou neumývat, protože to porušuje jejich přirozenou ochrannou vrstvu, doporučil technolog. Pokud je vejce špinavé, doporučuje se vyčistit povrch suchou dlaní.

Sanchez připomněl, že nebezpečné mikroorganismy, které jsou přítomny ve vejcích, jsou eliminovány pouze při teplotách vaření nad 75 stupňů. Poznamenal, že salmonelóza, akutní střevní infekce, je nejčastěji spojena s konzumací vajec, ve kterých jsou přítomny odpovídající bakterie.

Během vaření je také nutné neustále si mýt ruce a čistit povrchy, s nimiž se potraviny dostaly do kontaktu, uzavřel odborník.