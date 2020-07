Média: Princ Harry „se trápí kvůli zpřetrhaným rodinným vazbám“, Meghan se cítí na dně

Princ Harry „se trápí kvůli zpřetrhaným rodinným vazbám“, zatímco Meghan Markleová se „snaží dát dohromady“ od té doby, co se přestěhovali z Velké Británie do Los Angeles, aby tam vedli nezávislý život, a to jak finančně, tak i osobně. Sdělil to informovaný zdroj pro Sunday Mirror.

Podle zdroje pár zažívá v novém životě obrovské napětí: „(Meghan, pozn. red.) je najednou velmi tichá. Myslím, že se pravděpodobně cítí extrémně na dně a pravděpodobně bojuje,“ uvedl s dovětkem, že se Harry cítil zvláště zdrceně v den Williamových narozenin 21. června.

Tyto komentáře přicházejí poté, co vévodkyně údajně prošla srdcervoucí ztrátou důvěry, která vedla k přerušení vazeb s její nejlepší přítelkyní a bývalou stylistkou Jessicou Mulroneyovou.

Zdroje prohlašují, že se ukázalo, že to bylo pro Meghan „opravdu těžké“, protože švagrová kanadského expremiéra Mulroneyová údajně vyhrožovala bloggerce Saše Exeterové poté, co obě měly soukromý rozhovor o rasismu. Hvězda filmu Kravaťáci Meghan již údajně nemluví s některými z jejích někdejších blízkých přátel. Cítí se ztracená a zrazená.

Mezitím manželé oficiálně ukončili působení své charitativní organizace Sussex Royal a média naznačují, že začali provádět oficiální papírování na britském rejstříku společností, aby zrušili královskou nadaci, která by podle královny neměla zahrnovat slovo „royal“ ve svém názvu.

Sussexové, kteří v lednu oznámili svůj záměr skončit s královským životem a v březnu se vzdali svých rolí jako starších členů královské rodiny, nyní tvrdí, že se zaměřili na princův nezávislý ekoturistický program Travalyst. Ten má za cíl pomoct těžce zasaženému turismu postavit se na nohy po pandemii.

Předchozí zprávy z médií naznačovaly, že se pár, který se po krátkém pobytu v Kanadě přestěhoval do domovského města Meghan, snažil udělat něco „smysluplného“, když se plně usadili na svém novém místě, a to zejména provozováním velkého charitativního projektu s názvem Archewell, který je pojmenovaný po jejich jednoročním synovi Archimu Harrisonovi.