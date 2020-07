Média: Izrael zaútočil na íránský jaderný objekt

Izrael podnikl diverzi, odpálil výbušné zařízení v jaderném objektu v íránském městě Natanz, píše list The New York Times s odkazem na vlastní zdroje.

Íránská organizace pro jadernou energii ve čtvrtek informovala o incidentu v jednom z budovaných objektů podniku na obohacování uranu v Natanze, místní úřady mluvily o požáru. Nikdo nebyl zraněn, k úniku radioaktivních prvků nedošlo. Mluvčí organizace Behrouz Kamalvandi v neděli prohlásil, že Írán plánoval v Natanze výrobu moderních odstředivek.

Anonymní zdroj z rozvědky jedné z blízkovýchodních zemí sdělil novinám, že Izrael nastražil uvnitř objektu silné výbušné zařízení. Zástupce speciální jednotky Armády strážců islámské revoluce potvrdil použití výbušniny.

List píše, že nemá možnost ověřit a potvrdit informace o účasti Izraele ve zničení jaderného objektu. Izraelské úřední osoby neposkytly listu přesný komentář, zdůraznily však „nebezpečí pramenící z Íránu, který vlastní jaderné zbraně“.

Řada západních médií dříve zveřejnila verze, že v jaderném objektu došlo k diverzi.

List The New York Times učinil s odkazem na zdroj z blízkovýchodní rozvědky předpoklad, že příčinou incidentu byla exploze výbušného zařízení uvnitř budovy. Sdělil, že byla zničena větší část pozemních prostorů, kde se nacházely nové odstředivky. Rovněž ale připouští, že to mohla být průmyslová havárie.

Agentura Associated Press zase sdělila, že požár vypukl v podniku na výrobu odstředivek. Příčinou mohl být záškodnický čin.