Národní centrum pro řízení obrany RF v úterý oznámilo, že do vod Černého moře vstoupily lodě NAT

Uvádí se, že součástí minolovné skupiny aliance je plovoucí zásobovací základna řeckého námořnictva (vlajková loď Aliamon), španělský minolovník Tambre a také Gaeta italských námořních sil.

„Síly a prostředky Černomořské flotily začaly monitorovat činnost stálé minolovné skupiny sil primárního zapojení NATO do plovoucí zásobovací základny Aliakmon řeckého námořnictva, trailů-hledačů min Tambre španělského námořnictva a Gaety italského námořnictva,“ uvádí se ve zprávě centra.

Jak informovalo Národní centrum pro řízení obrany RF,zahájilo sledování činnosti těchto plavidel.

Není to poprvé, kdy se v Černém moři objevují lodě jiných států. Například koncem června do vod Černého moře vstoupil torpédoborec amerického námořnictva Porter. Kontrolovaly ho síly Jižního vojenského okruhu. V únoru do těchto vod vstoupil torpédoborec Ross se systémem Aegis. Washington tehdy informoval, že touto návštěvou „upevňoval vztahy s regionálními partnery“.

Podle mezinárodních úmluv mají lodě států, které nesousedí s Černým mořem, právo nacházet se v jeho vodách po dobu 21 dní.

Průzkum u ruských hranic

Před týdnem navíc vylétaly stíhačky námořního letectva Černomořského loďstva, aby zachytily americký průzkumný letoun RC-135W Rivet Joint US Air Force.

Síly protivzdušné obrany ho zaznamenaly ve značné vzdálenosti od hranic a nepřetržitě ho sledovaly pomocí radarových kontrolních prostředků. K zachycení letounu byly vyslány do vzduchu víceúčelové stíhačky Su-27 páté generace.

Byl to třetí podobný incident s americkými letadly nad Černým mořem v posledních týdnech. Dne 26. června například vzlétla do vzduchu stíhačka Su-30, aby zachytila hlídkové letadlo R-8A Poseidon, strategické průzkumné letadlo RC-135 a tankovací letadlo KS-135. Jen o tři dny později, dne 29. června, se P-8A Poseidon a RC-135 znovu přiblížily k ruským hranicím.

Zahraniční letouny a drony pravidelně provádějí průzkum u ruských hranic. Často jsou vidět nad Baltským mořem, v oblasti Krymu a Krasnodarského kraje, stejně jako v blízkosti ruských základen v Sýrii. Jen za poslední týdny ruská armáda zaznamenala poblíž státních hranic minimálně 21 průzkumných letadel a šest bezpilotních letounů. Kvůli tomu byly stíhačky dvakrát vyslány do vzduchu.