Odborník porovnal ruskou Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

„Je to nejlepší raketový komplex na světě. Říkám to jako člověk, který se 48 let zabývá raketami a který ví všechno o Číňanech, Indech, Japoncích, Izraelcích, Íráncích, Evropanech a Američanech. Říkám, že Angara je nejlepší raketový kosmický komplex na světě. Má jen jeden velký nedostatek, v tom nás Elon Musk předstihl – opakovaně použitelný první stupeň,“ řekl Něstěrov.

Podle slov Něstěrova přišel svého času na vedení Roskosmosu s myšlenkou zahájení testování návratných raketových bloků, v souvislosti s výměnou vedení Federální kosmické agentury a jeho následujícím odchodem ze Chruničevova střediska však tato myšlenka nebyla realizována.

Zároveň, jak podotkl Něstěrov, má Angara jiné parametry lepší než Falcon 9.

„Motory prvního stupně RD-191 mají unikátní charakteristiky. Nikdo na světě nic podobného nikdy nedělal a ani za deset let neudělá. RD-0124 ve druhém stupni má specifický impuls 359 jednotek. Ani jednoho konstruktéra na světě, ani Elona Muska, takové číslo ani ve snu nenapadlo. Je to nejnovější a naprosto unikátní motor. Konstrukční dokonalost Angary je o něco menší než Falconu 9, je ale větší než u všech ostatních raket.

Aerodynamický kryt z kompozitních materiálů. Podobný kryt používá Elon Musk, potom už nikdo jiný. A udělal to o pět let později než my. Unikátní startovací komplex, který umožňuje vypouštět z jedné rampy tři rakety – lehkou Angaru 1.2, střední Angaru A3 a těžkou Angaru A5,“ řekl Něstěrov.

Devátého července uplyne šest let od prvního startu lehké rakety Angara. O šest měsíců později se konal první start těžké rakety Angara A5. Další start těžké nosné rakety je naplánován na podzim roku 2020.