Video, které vás udrží v napětí až do samého konce: velrybka malá krvácí u břehu, podaří se jí uniknout před žralokem?

Video natočené na pláži Chappy’s East Beach ukazuje něco, co experti nyní považují za kogii tuponosou, která se vzpamatovává z útoku velkého žraloka bílého. Je vidět, jak mořský savec plave u břehu ve vodě zbarvené svou vlastní krví, pak se dostává do hlubší vody a odplouvá pryč.

Toto video pořídila Lilly Pattersonová, která byla s rodinou na procházce na pláži a dívala se na tuleně ve vodě. Když Pattersonová a její strýc sledovali tuleně, všimli si ryby, podle současného předpokladu kogie tuponosé, ve vodě plné krve.

„Vlny ji právě vyhodily ke břehu, a já jsem uvažovala, co budeme dělat, jestli se dostane na břeh, budeme ji muset vrátit zpět do vody,“ uvedla Pattersonová.

Pattersonová a její rodina pozorovaly tuleně a sviňuchy, žraloka si nevšimly.

Když velrybka proplula kolem, žena si všimla velké rány na břiše.

„Byla jsem tak překvapená! Chodíme na pláž už dlouho, ale skutečně jsme viděli jen tuleně, nic takového. Bylo to šílené,“ řekla.

Poté, co nejdříve prozkoumal záběry se svým týmem, odborník na žraloky Greg Skomal řekl, že je pravděpodobné, že žralok bílý zaútočil na sviňuchu. Když uviděl další záběry a poradil se s několika dalšími odborníky, shodli se, že zraněné zvíře je kogie tuponosá.

Žralok není na záběrech vidět, ale při zkoumání jednotlivých snímků byl odborný tým schopen definovat ránu ve tvaru půlměsíce, způsobenou kousnutím, „která svědčí o opravdu ostrých řezácích,“ uvedl.

Skomal zcela vyloučil možnost, že by za útokem stála kosatka, a řekl, že žralok mako je také nepravděpodobný.

„Nemyslíme si, že mako bude tak blízko pláže,“ řekl. Navíc vzhledem k tomu, jaký typ zubů má mako, řekl bych, že mají tendenci maso spíše trhat než řezat.

„Předpokládáme, že to byl velký žralok bílý,“ řekl. O bílých je známo, že jdou po sviňuchách a delfínech. „Každá velrybka malá je zranitelná.“

Skomal řekl, že kogie tuponosé jsou známy tím, že vypuzují svůj obsah žaludku, když jsou stresovány nebo ohroženy. Diskutovalo se o tom, zda zabarvení vody byly zvratky z tohoto procesu, nebo to spíše byla krev.

„Myslím, že je tu spousta záhad k řešení,“ uvedl.

Bílí žraloci se živí tuleni těsně u pobřeží pravidelně na mysu, dodal.

„Tito žraloci plavou blízko pobřeží,“ vysvětlil. Popsal pobřeží jako jakýsi přírodní plot. Žraloci se pokoušejí přitlačit tuleně na tento plot. Pokud by to byla sviňucha, mohlo by k takovému manévru se žralokem dojít.