Malajsijský Boeing, který letěl z Amsterdamu do Kuala Lumpur letem MH17, havaroval 17. července 2014 poblíž Doněcku. Na palubě bylo 298 lidí, všichni zemřeli. Kyjev obvinil z katastrofy domobrance, ale ti prohlásili, že nemají prostředky, které by umožnily sestřelit letadlo v této výšce.

Vyšetřování prováděla Společná vyšetřovací skupina pod vedením generálního prokurátora Nizozemska, Rusko se nezúčastnilo.

Vyšetřovatelé tvrdí, že Boeing byl sestřelen z protiletadlového raketového systému Buk, který patřil k 53. protiletadlové raketové brigádě z Kursku. Dodán měl být údajně z Ruska, poté byl vrácen zpět.

Jak dále uvedl náměstek ruského generálního prokurátora Nikolaj Vinničenko, daná skupina ignorovala údaje z Moskvy z ruských radarů a dokumentaci o tom, že raketa, která zasáhla Boeing, patřila Ukrajině a byla vypuštěna z území kontrolovaného Kyjevem. V první den soudního řízení však strana uznala, že obdržela a zkoumá údaje ruské prokuratury.

Rusko kategoricky odmítá všechna obvinění z účasti na havárii a opakovaně prohlásilo, že vyšetřování je neobjektivní.

Jak poznamenal Vladimir Putin, Moskva nebude moci uznat výsledky vyšetřování, kterého se plně neúčastní.

Soud začal v Nizozemsku tento rok 9. března. Soudní řízení se týká čtyř osob – Igora Girkina, Sergeje Dubinského, Olega Pulatova a Ukrajince Leonida Charčenka. Pulatova před soudem zastupuje mezinárodní skupina složená ze dvou nizozemských a jednoho ruského právníka. Ostatní jsou souzeni v nepřítomnosti.

Na konci června Sputnik informoval o tom, že NATO neposkytlo nizozemské vojenské zpravodajské službě satelitní data z místa havárie linky MH17, ale to neznamená, že je aliance nemá. Prohlásil to Boudewijn van Eijck, nizozemský advokát obviněného Olega Pulatova, během soudního jednání.

„Pokud jde o satelitní data z NATO ... V jednom z dokumentů nizozemská vojenská zpravodajská a bezpečnostní služba (MIVD) vysvětluje, že požádala NATO o informace, které by mohly být pro tento proces relevantní. Jak vyplývá z oficiální zprávy, NATO neposkytlo nizozemské vojenské zpravodajské službě žádné informace, které by mohly svědčit o tom, že pozorovací systémy AWACS mohly něco zaznamenat ... Pokud jste to četli tak pečlivě jako já, také jste pochopili, že NATO neposkytlo nizozemské vojenské zpravodajské službě žádné informace, ale to neznamená, že NATO takové údaje nemá. Obhajoba proto prosí soud, aby pověřil vyšetřujícího soudce, aby vyšetřil, zda má NATO záznamy AWACS (letecký systém včasného varování a řízení, pozn. red.) ze zóny východní Ukrajiny dne 17. července 2014,“ uvedl advokát.