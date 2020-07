„Tento týden při rozhovoru v Oválné pracovně Trump poprvé přiznal, že schválil tajný kybernetický útok proti ruské Agentuře pro výzkum internetu,“ píše Thiessen ve Washington Post.

„Správně,“ řekl Trump při odpovědi na otázku Thiessena o tomto kybernetickém útoku. Dodal také, že toto rozhodnutí bylo součástí širší politiky odporu Rusku po celém světě.

„Nikdo s Ruskem nezacházel tak krutě jako já,“ cituje Trumpa novinář.

Trump také Thiessenovi řekl, že v roce 2016 tehdejší americký prezident Barack Obama „věděl, že se Rusko zabývá manipulacemi“, ale nic neřekl, protože si myslel, že v prezidentských volbách vyhraje Hillary Clintonová.

Útok proti RF

V únoru 2019 televizní stanice NBC s odkazem na obeznámené zdroje uváděl, že Trump „osobně schválil“ kybernetický útok vojáků USA proti ruské Agentuře pro výzkum internetu během voleb v roce 2018. Tehdy noviny Washington Post uváděly, že kybernetické velení Ozbrojených sil USA během těchto voleb blokovalo přístup petrohradské Agentury pro výzkum internetu k internetu. Podle zdrojů novin to bylo součástí první útočné kybernetické kampaně proti Rusku, která byla namířena na zabránění jeho předpokládaných „pokusů zasahování do amerických voleb“.

Po prezidentských amerických volbách v roce 2016 bylo Rusko obviněno ze zasahování do voleb. Moskva opakovaně odmítala obvinění z pokusu ovlivnění voleb v USA. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov je označil za „absolutně neodůvodněné“. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov oznámil, že neexistují žádná fakta, která by potvrzovala údajné ruské zasahování do voleb v různých zemích.

Zvláštní prokurátor USA Robert Mueller dva roky vyšetřoval „údajné ruské zasahování“ do voleb, které Moskva odmítá. Mueller ukončil vyšetřování a potvrdil obvinění ze zasahování do voleb. Zároveň však nenašel důkazy mezi „dohodou“ mezi Donaldem Trumpem a Ruskem, což odmítají jak v Kremlu, tak v Bílém domě.