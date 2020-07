Lékařka prozradila, jaký nápoj by lidé v horku neměli konzumovat

Šálek kávy na doplnění energie je neměnným zvykem mnoha lidí. Ve velkém množství však může tento nápoj vést k dehydrataci, což je zvláště nebezpečné v horkém počasí, varovala lékařka.

„Neexistují žádné přísné kontraindikace a indikace týkající se konzumace kávy v horkém počasí. Hlavním účinkem kávy je urychlení vylučování tekutin z těla. V horku je to obzvláště nebezpečné kvůli riziku dehydratace. Proto je důležité vypít před nebo po konzumaci kávy i sklenici vody. Také je nutné dbát na svůj zdravotní stav během dne,“ zdůraznila imunoložka.

Dodává, že pokud má člověk i jiné fyzické aktivity, pak stojí za to omezit množství konzumované kávy.

„Při fyzické námaze se s potem ztrácí mnohem více tekutin, v horku ještě více. Proto kávu musíte pít s mírou a k tomu ještě více tekutin. V případě, že člověk trpí urolitiázou, poškozením ledvin spojeným se zhoršenou filtrací, pak se těmto lidem nedoporučuje více než jeden šálek kávy denně,“ poradila praktická lékařka.

V této souvislosti zdůraznila, že mezi horkou a studenou kávou není žádný rozdíl.

„Není v tom žádný rozdíl, protože účinná látka je stejná, a to je kofein. Pokud jde o formu, ovlivňuje to pouze obecné pocity. Doporučuji pít maximálně tři šálky denně. To je množství kávy, které si člověk dokáže vykompenzovat tekutinou a které není schopno tělo poškodit,“ dodala odbornice.

Na konci června jsme psali o tom, že jen jedna sklenice čerstvě vymačkané mrkvové šťávy nejméně třikrát týdně vám pomůže získat dokonale snědý odstín pokožky a zachovat stávající opálení.

Sputniku to prozradila hlavní kosmetoložka v Moskevské oblasti, Natalia Machněvová.

„Pokud pravidelně pijete čerstvě vymačkanou mrkvovou šťávu, pokožka získává zlatavý odstín. Je však důležité to nepřehánět. Optimální varianta zní: jedna sklenice čerstvě vymačkané mrkvové šťávy třikrát týdně po dobu jednoho měsíce. Šťáva příznivě působí na pokožku obličeje – ta se stává upravenou, hladkou a získává i zlatavý odstín,“ prohlásila Machněvová.

Odbornice také uvedla, že v létě náš žaludek potřebuje lehké jídlo, a proto by to lidé neměli přehánět s mastnými jídly.

„Chcete-li získat krásné opálení, musíte jíst ovoce, ryby, salát a výrobky z kyselého mléka. Tato kombinace má příznivý účinek na tělo,“ řekla kosmetoložka.