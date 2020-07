Časopis NI informoval o tom, jak sovětský bombardér M-4 vyděsil USA

Prezentace SSSR jeho prvního proudového „strategického“ bombardéru (podle kodifikace NATO „Bison-A“ - „RG“) lze považovat za začátek závodů ve zbrojení. Takový názor vyjádřil komentátor The National Interest Kaleb Larson.

Po druhé světové válce měl Sovětský svaz pouze jeden bombardér Tu-4 s dlouhým doletem – ekvivalent amerického letounu B-29 Superfortress. Oba tyto stroje se staly zranitelnými vůči novým letounům, ale zatímco USA měly k dispozici proudové bombardéry schopné zasáhnout ze základen v Evropě, pak SSSR měl v dálkovém letectví jasnou nevýhodu.

Za účelem obnovení rovnováhy sil dostala Konstrukční kancelář V. Mjasiščeva za úkol vyvinout proudový bombardér schopný zasáhnout cíle v Evropě a ve Spojených státech. A brzy tato kancelář představila impozantní stroj.

Strategický bombardér měl pod kořenovými částmi křídla umístěny čtyři proudové motory. Šest 23mm kanónů instalovaných ve dvou věžích v zadní části, stejně jako v horní a dolní části trupu, poskytovalo spolehlivou ochranu proti nepřátelským strojům. Po krátké době byla novinka modernizována, a to instalací úspornějších motorů a sondou na tankování ve vzduchu.

„Mjasiščevův proudový bombardér vyvolal v americké společnosti skutečný strach. Americké zpravodajské agentury ve skutečnosti selhaly – nevěděly o projektu sovětských letadel, natož o začátku jeho výroby. V následujícím roce po debutu bylo prokázáno několik dalších jednotek M-4, což posílilo důvěru americké strany v masovou výrobu nových strategických bombardérů schopných zasáhnout americké území,“ poznamenává Larson.

Toto přesvědčení bylo příležitostí pro americkou armádu, aby využila argument o výhodě „rad“, pokud jde o počet bombardérů dlouhého doletu, což umožnilo výrazně zvýšit výdaje na obranu a zvýšit dálkové letouny během několika let.

Obavy a následná snaha Američanů se však nenaplnily. O několik let později se ukázalo, že Sovětský svaz nevytvořil rozsáhlou výrobní infrastrukturu pro M-4. Navzdory vylepšením toto letadlo nikdy nemělo schopnost zasáhnout cíle ve Spojených státech.

Výroba byla ukončena na počátku šedesátých let. Většina „stratégů“ byla sešrotována a několik z nich bylo až do poloviny devadesátých let používáno jako tankovací letouny. Jeden z modifikovaných M-4 byl použit jako transportér pro vesmírný program Buran.